Article publié le 01/04/2019 à 01:00 | Lu 89 fois L'intimité menacée de Miguel Jean et Aurélien Dutier (livre) Les éditions Erés viennent de publier L’intimité menacée, Enjeux éthiques dans la pratique du soin et de l’accompagnement (253 pages, 14.5 euros) de Miguel Jean (praticien hospitalier) et Aurélien Dutier (philosphe). Un ouvrage qui vise à éclairer –sans tabou- les enjeux éthiques de l’intimité, toujours susceptibles d’être menacée, notamment en maison de retraite. Un sujet d’actualité.

Alors que régulièrement, les maisons de retraite sont au centre de nombreuses polémiques (maltraitance, manque de soin, problèmes de normes, etc.), ce livre tombe en plein dans ce sujet de société et d’actualité.



En effet, dans cet ouvrage, ce spécialiste des soins et ce philosophe abordent la thématique de l’intimité. Un sujet qui interpelle autant les professionnels que les personnes soignées ou accompagnées (et par conséquent leurs proches et les familles).



« En effet, le respect de l'intimité ne saurait se limiter à la seule observation de règles de bonnes pratiques, de recommandations institutionnelles ou encore de principes déontologiques. Il relève d’un questionnement permanent soulevé par les tensions éthiques du quotidien » indique l’éditeur.



Dans ce contexte, « comment concilier le respect de la pudeur de ce patient et la réalisation de sa toilette intime ? Quel impératif de sécurité pourrait justifier la surveillance vidéo de la chambre de cette résidente ? Quelles sont les informations sur la vie de cette personne strictement nécessaires à son accompagnement ? Comment prendre en compte la vie sexuelle et affective de cet adolescent en situation de handicap ? Comment respecter les secrets et la vie privée de cette personne vulnérable à l’aube du développement du dossier médical partagé, de l’e-santé, de la télémédecine ? ».



Autant de questions, autant de réponses dans le livre.











Dans la même rubrique : < > Korian célèbre les femmes à travers le portrait de résidentes TNM : entretien avec Christine Morel, directrice médicale du Réseau Omeris