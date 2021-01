L'iPhone 12 d'Apple serait déconseillé avec le port d'un pacemaker

De nombreux seniors ayant eu de sévères problèmes cardiaques sont équipés de pacemaker, ces stimulateurs cardiaques implantables.



Or, il se trouve que certains cardiologues ont alerté sur les risques dus à l’utilisation du mobile iPhone12 (et des accessoires MagSafe) de chez Apple chez les personnes porteuses d’un pacemaker.



En cause, les aimants de ce téléphone et de certains accessoires, qui permettent de les recharger sans fil (ce qui est effectivement bien pratique) mais qui peut s’avérer dangereux chez les individus équipés de ces implants cardiaques.



De fait, une étude de la revue médicale Hearth Rythm semble indiquer que les aimants de l’iPhone 12 seraient capables de troubler le bon fonctionnement d’un pacemaker ou d’un défibrillateur implantable, voire même de le faire cesser de fonctionner.



Dans ce contexte, Apple recommande désormais aux porteurs de ce type d’appareils de garder l’iPhone 12 et son accessoire MagSafe à distance (pas moins de 15 cm du pacemaker). Et plus de 30 cm en cas de charge sans fil. En aucun cas par exemple, le porteur d’un implant cardiaque ne doit mettre son iPhone 12 dans la poche de sa chemise ou de sa veste.