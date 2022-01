Article publié le 12/01/2022 à 01:25 | Lu 198 fois L'hydratation, essentielle à notre santé : le point avec l'AFC





Près de 60% du corps humain est composé d’eau et son sang en est composé à 90%. C’est bien connu, Etre hydraté est essentiel pour rester en bonne santé, cependant de nombreuses personnes ne consomment toujours pas assez d’eau chaque jour.

Pourquoi boire de l'eau ?

Avec l’alimentation, l’eau est le carburant du corps humain, elle favorise le fonctionnement optimal de toutes ses fonctions.



- Elle lubrifie le cartilage des articulations qui est composé à 80% d’eau, limitant les douleurs articulaires.

- Elle compose la salive et les mucus. Cela favorise la digestion, et permet de garder le nez, les yeux, la bouche humides. Boire de l’eau favorise également l’hygiène bucco-dentaire.

- Elle accélère la régénération de la peau et la rend plus forte.

- Elle est indispensable au fonctionnement du cerveau, de la moelle épinière et aux autres tissus sensibles du corps humain.

- Elle régule la température du corps.

- Le système digestif dépend d’elle, elle évacue les déchets du corps (urine, transpiration), et prévient les lésions rénales.

- Elle aide à la perte de poids et booste l’énergie durant l’exercice.



Les symptômes de la déshydratation

Le premier signe de déshydratation est la couleur des urines, en effet, si ces dernières ne sont pas claires, c’est un premier signe d’alerte de votre corps. Cependant d’autres symptômes existent comme les douleurs en urinant, la bouche sèche, la fatigue, une perte de concentration, ou encore des maux de têtes.



Une perte de liquide de 1 à 3% équivaut à une perte de poids d'environ 0,5 à 2 kg pour une personne pesant 68 kg. Cela peut facilement se produire dans le cadre d'activités quotidiennes normales, sans parler de l'exercice physique ou des fortes chaleurs.



La déshydratation affecte aussi le moral et les performances intellectuelles

Des études montrent que même d’une déshydratation légère, représentant une perte de 1 à 3% du poids corporel, peut altérer de nombreux aspects de la fonction cérébrale.



Dans une étude menée sur des jeunes femmes, les chercheurs ont constaté qu'une perte de liquide de 1,4% après un exercice physique altérait à la fois l'humeur, la concentration et augmentait également la fréquence des maux de tête.



Cette même équipe de recherche a mené une étude similaire chez de jeunes hommes. Ils ont constaté qu'une perte de liquide de 1,6% augmentait les sentiments d'anxiété et de fatigue.



S'hydrater en bonne quantité

Il convient de consommer 1,5 L de boissons par jour en moyenne et d’éviter les quantités excessives. Parmi les boissons, l’eau doit naturellement être privilégiée. Il est important d’insister sur la nécessité de boire à la fois pendant les repas et en dehors des repas pour un apport hydrique suffisant.



Toutes les boissons contribuent à cet apport (y compris les boissons chaudes et les boissons lactées) exceptées les boissons alcoolisées. Mais attention à ne pas vouloir trop s'hydrater et à tomber dans l'excès, la consommation excessive de boissons peut conduire à des situations de dilution et d’hyponatrémie pouvant entraîner une confusion ou des chutes.



Pour des conseils individualisés, parlez-en à votre chiropracteur.



