L'heure de la retraite a sonné... de l'art de s'ajuster (bande dessinée)

Les éditions Passepartout vont publier le 13 octobre 2021 une nouvelle bande dessinée intitulée L’heure de la retraite a sonné (32 pages, 15 euros) de Davide Calì et Cecilia Ferri qui met en scène un couple de retraités qui montre la difficulté, pour certains couples, de se faire au nouveau rythme de la retraite.

Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de bandes dessinées mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Il en sort quasiment une par mois… Little Joséphine, les jours d'oubli, Anatole & Léontine, Ma vie à t'attendre, Le plongeon, Mr Vadim, On se reposera plus tard, Souvenirs en bataille, etc. Cette fois-ci, il s’agit d’une bande dessinée qui traite du délicat passage à l’âge de la retraite pour un couple.



Au sein de ce couple, les envies de l’un ne rencontrent pas les désirs de l’autre. Une situation très courante chez les nouveaux retraités. Si lui est enthousiaste, décidé à vivre tout ce qu’il n’a pas eu le temps de faire avant, elle est plus casanière, figée dans ses petites habitudes du quotidien et ne veut pour rien au monde en changer ! Bref, ils ne sont clairement pas sur la même longueur d’onde.



Il leur faudra un peu temps, pour s’ajuster et trouver un nouvel équilibre, pour se souvenir de ce à quoi ils tiennent vraiment : être heureux ensemble et profiter de la vie car, si ce n’est pas maintenant, ce sera quand ? Entre hic et nunc et carpe diem.









