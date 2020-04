Article publié le 24/04/2020 à 06:27 | Lu 164 fois L'harpagophytum : en complément bio contre les douleurs articulaires





L’harpagophytum ou griffe du diable n’est pas un produit nouveau en soi, cela fait des années qu’il existe sur le marché des compléments alimentaires pour lutter contre les douleurs articulaires. Mais c’est certainement la première fois qu’il est proposé (par le laboratoire Diétaroma) en version bio et en ampoule…

Nos articulations sont soumises chaque jour à des mouvements, des tensions, des torsions, de mauvaises postures… Avec l’âge, le bien-être de nos « jointures vieillissantes » devient donc un besoin récurrent, exprimé par 15% de la population… dont 70% de la population âgée de plus de 65 ans.



En France, il faut également savoir que selon un sondage Ifop intitulé « Les Français et les rhumatismes », une très large proportion (93%) de nos compatriotes déclare avoir déjà souffert de douleurs articulaires…



Certes, il existe de nombreux médicaments sur le marché pour atténuer ces douleurs, mais pour ceux qui préfèrent opter pour une méthode plus douce, il existe différents compléments alimentaires qui ciblent la réduction de ces douleurs…



L’un des composants récurrents dans ses compléments alimentaires : l’harpagophytum. Originaire d'Afrique, cette plante est traditionnellement utilisée pour son action sur la souplesse des articulations. Cette racine est communément appelée « Griffe du diable » à cause de ses fruits couverts de proéminences recourbées et acérées.



Ces « griffes » s’emmêlent dans les sabots des bovidés au point que ceux-ci, ne pouvant plus s’en débarrasser, deviennent comme fous, comme endiablés. Cette plante ne pousse qu’au sud de l’Afrique précisément en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. En l’occurrence, cette harpagophytum bio et équitable provient de Namibie et plus précisément de la région d'Otjozondjupa.



Ce nouveau complément alimentaire se veut « très efficace grâce à une technologie innovante qui extrait le totum de la plante » ce qui permet « une très grande variété d'actifs, dans des concentrations très importantes, tout en garantissant la naturalité et la qualité de ce produit ». Prendre une ampoule par jour à diluer dans de l’eau.



Quelques conseils pour améliorer le confort articulaire

- Changer souvent de position pour ne pas enraidir vos articulations.

- Lutter contre l’excès de poids, que ce soit pour prévenir ou soulager une arthrose du genou.

- Pratiquer des exercices doux, marche, natation…

- Eviter de prendre un objet lourd du bout des doigts, au contraire utilisez toute la main et vos avant-bras pour porter.

- Eviter les sièges trop bas ou trop mous qui demandent des efforts pour se lever.









