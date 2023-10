L'apnée du sommeil chez les seniors : signes, symptômes et traitements Chez les seniors, l'apnée du sommeil est un trouble du sommeil courant qui peut avoir des conséquences significatives sur la santé générale de la personne qui en souffre. Un sommeil perturbé peut en effet entraîner une importante fatigue, et de nombreux effets associés, qui diminuent la qualité de vie des seniors. Voici quelques informations à connaître concernant les symptômes et les traitements de l'apnée du sommeil pour les personnes âgées.









Quels sont les principaux symptômes de l’apnée du sommeil ? Différents signes et symptômes peuvent indiquer qu’une personne souffre d’apnée du sommeil. Voici les principaux éléments qui devraient vous alerter :

Ronflements forts : les seniors atteints d'apnée du sommeil présentent souvent des ronflements forts et irréguliers.

Pauses respiratoires : Les interruptions respiratoires pendant le sommeil sont un symptôme clé. Ces pauses peuvent durer de quelques secondes à une minute ou plus.

Sursauts et sensations de suffocation : certains seniors peuvent se réveiller brusquement avec une sensation d'étouffement ou de suffocation.

Somnolence diurne excessive : en raison des interruptions fréquentes du sommeil, les personnes âgées atteintes d'apnée du sommeil peuvent éprouver une somnolence excessive pendant la journée.

Difficultés à se concentrer : les troubles du sommeil peuvent entraîner des problèmes de concentration et de mémoire.

Maux de tête matinaux : les seniors souffrant d'apnée du sommeil peuvent se réveiller avec des maux de tête le matin.

Irritabilité : en raison du manque de sommeil de qualité, l'irritabilité et les changements d'humeur peuvent être des symptômes fréquents.

Hypertension : l'apnée du sommeil est associée à un risque accru d'hypertension artérielle chez les seniors. C'est un autre symptôme qui peut alerter de la présence d'une apnée du sommeil.

Le choix d’un traitement adapté aux seniors



Voici certaines solutions qui peuvent être envisagées :

Le CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) : il s'agit d'un traitement couramment utilisé pour l'apnée du sommeil. Le patient porte un masque nasal pendant la nuit, et une machine délivre de l'air sous pression constante pour maintenir les voies respiratoires ouvertes.

Le BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) : cette fois, une pression d'air plus élevée est envoyée lorsque la personne inhale, et une pression plus basse est émise pendant l'expiration. En accompagnement de cette solution, il ne faut pas oublier l'importance du matelas lorsque l'on parle de la qualité du sommeil.

Le port d'appareils dentaires : certains seniors peuvent bénéficier d'appareils dentaires spécialement conçus pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

Le changement de style de vie : certains facteurs peuvent aggraver cette condition. Ainsi, des changements peuvent être recommandés, comme l'orientation vers des habitudes de sommeil saines, dont le maintien d'un horaire de sommeil régulier, éviter la prise d'alcool et de sédatifs avant le coucher, ou encore le maintien d'un poids de santé.

Le choix d'une position de sommeil adaptée : dormir sur le côté peut parfois réduire les symptômes de l'apnée du sommeil.

La chirurgie : dans certains cas graves, la chirurgie peut être envisagée pour corriger des problèmes anatomiques qui contribuent à l'apnée du sommeil.



Les personnes âgées qui présentent des symptômes de l'apnée du sommeil doivent consulter un professionnel de la santé, qui pourra poser un diagnostic et établir un plan de traitement adapté.



L'apnée du sommeil non traitée peut avoir des conséquences graves sur la santé, et générer des problèmes cardiovasculaires et une détérioration de la qualité de vie de la personne concernée. Heureusement, il existe différents types de traitements qui peuvent aider les seniors à retrouver un sommeil apaisé, en luttant activement contre l'apnée du sommeil et ses effets néfastes pour la santé.

