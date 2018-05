Article publié le 11/05/2018 à 01:00 | Lu 98 fois L'anti-guide du vin par Fabrizio Bucella Une petite centaine de pages, un format poche, voilà l’Anti-guide du Vin que le sommelier Fabrizio Bucella vient de sortir avec la complicité des Editions Dunod. Des informations sérieuses qui sont présentées d’une manière ludique, voilà en résumé ce petit guide qui se lit par tranches et répond avec précision à des questions que l’on s’est tous forcément posé une fois.

Le vin c’est, reconnaissons-le, une partie de la culture française et connaître un minimum d’informations sur ce qui est notre patrimoine est la moindre des choses. Cela fait partie de la culture générale des français. Ecrit sous forme de fiches par Fabrizio Bucella, un sommelier aux origines transalpines, il brise les idées reçues.



Savoir s’il faut faire confiance ou non aux récompenses des concours de vin, ce que valent vraiment les vins bios ou naturels, si le vin peut améliorer les performances sexuelles, comment en parler pour avoir l’air d’un connaisseur, voilà quelques-unes des nombreuses questions auxquelles ce guide intelligent répond.



Edité chez Dunod, l’Anti-Guide du vin ne coûte que 9,90 € .



Joël Chassaing-Cuvillier.