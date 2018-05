L'amour d'un vieil homme d'Anthony Trollope (livre)

L’Amour d’un vieil homme est donc le dernier roman de l’écrivain anglais Anthony Trollope, qui fut l’ami de Thackeray et de George Eliot. Il est considéré comme l’un des grands romanciers anglais de l’époque victorienne même s’il reste relativement méconnu en France.



D’ailleurs, ce livre n’avait jamais été traduit en français jusqu’à l’année dernière. Cette comédie amoureuse met en scène Mr Whittlestaff, un gentleman célibataire de plus de cinquante ans (vieil homme étant à replacer dans le contexte du 19ème siècle). Il ne s’est jamais remis d’une rupture amoureuse…



Alors forcément, quand Mary, une jeune fille vient vivre chez lui après le décès de ses parents, l’inévitable se produit… Il en tombe rapidement amoureux et la demande en mariage. Oui mais voilà, la belle orpheline est déjà prise. Elle s’est éprise d’un jeune homme, John Gordon, trop pauvre pour l’épouser et qui a disparu mystérieusement depuis trois ans.



Le destin de ces trois êtres (sans oublier la gouvernante) va se jouer en l’espace de quelques semaines dans le décor paisible de la prospère et bucolique campagne du sud de l’Angleterre… A découvrir.