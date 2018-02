L Onyx : la nouvelle tablette renforcée Facilotab

Toutes les études le montrent. Les seniors sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies. Chaque jour, ils sont ainsi des millions à surfer sur les web, consommer, s’informer, se divertir, communiquer avec leur famille... On les appelle d’ailleurs en marketing, les « silver surfers ».



Toutefois, certains restent encore réticents à l’idée d’utiliser les nouvelles technos… Souvent parce qu’ils ne se sentent pas vraiment capables de se mettre derrière un ordinateur ou une tablette numérique. C’est pour ces clients là qu’Archos a imaginé Facilotab, une gamme de tablettes tactiles spécialement adaptée aux néophytes.



Maintenant, en plus du modèle le plus vendu (10” à 265 euros), le Facilotab L et ses grandes soeurs Facilotab XL (11.6’’ à 345 euros) et XXL (13.3” à 425 euros), une quatrième version de cette tablette simplifiée vient d’arriver sur le marché.



Il s’agit de la Facilotab L Onyx. Cette dernière se distingue des autres par sa coque noire durcie et ses coins renforcés. Très résistante, elle ne craint pas les chocs. Elle est idéale tant pour les seniors toujours actifs que pour ceux devenus un peu maladroits. Son écran permet de profiter des vidéos, même en extérieur et sous des angles de visions élargis.



Cette tablette 10.1” (25,65 cm) embarque un écran HD brillant en 1280x800 pixels. Ce nouveau modèle est commercialisé à partir de 335 euros. Il est doté des dernières évolutions du marché : Android 7.0 Nougat, Processeur Quad-Core, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible avec une carte micro SD, caméras (5MP / 2MP) et est compatible WiFi+4G. Il dispose aussi d’un GPS, d’un port USB type-C et d’un port micro HDMI.



L’écran d’accueil est maintenant personnalisable. L’utilisateur peut ainsi choisir le nombre d’icônes « raccourcis ». Un zoom de lecture a été ajouté pour la lecture des pages Internet. Le bouton d’Accueil reste présent partout (même sur les applis externes) pour ne jamais se perdre…



Les « niveaux » paramétrables et le fait que l’on puisse la customiser à l’envi (police de caractères XXL, lecture audio des messages reçus, affichage à fort contraste pour les malvoyants, systèmes anti-tremblements, etc.) font de cette tablette un outil numérique très polyvalent. Il n’y a aucune limite pour l’utilisateur (traitement de texte, vidéo, jeux 3D…) sachant que l’interface Facilotab est 100% compatible avec les applications Android.



Bref, tout est pensé pour rassurer l’utilisateur débutant. Tout, y compris l’assistance téléphonique gratuite !