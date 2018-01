Article publié le 22/01/2018 à 01:00 | Lu 169 fois L'Espagne, une destination qui séduit les seniors Être retraité n'est pas une transition facile pour tous. Alors que certains ne montrent aucun enthousiasme à l'idée de quitter le monde du travail, d'autres se réjouissent de pouvoir savourer –enfin- les petits plaisirs de la vie. Bien loin du métro-boulot-dodo, de nombreuses possibilités s'offrent soudainement à vous. Vous avez plus de temps à consacrer au bénévolat, aux activités culturelles et surtout aux voyages qui vous passionnent tant.





Profiter de l'Espagne

Seul ou accompagné, voyager vous libérera l'esprit et cultivera votre



Changer d'horizon, profiter d'un climat attrayant et élargir ses connaissances font désormais partis des priorités des plus de 55 ans. Partez à la découverte de la péninsule ibérique.

Seul ou accompagné, voyager vous libérera l'esprit et cultivera votre bien-être. L'Espagne offre différents cas de figures où vous pouvez jouir du climat méditerranéen, de panoramas sublimes mais aussi d'un patrimoine culturel intéressant.

Même si la partie centrale du pays connait des hivers froids, le sud et les régions côtières en sont exemptés. La Catalogne, entre autres, regorge de plages mais aussi de paysages montagneux magnifiques et de villages médiévaux. L'Espagne dispose également d'un large patrimoine historique et culturel. L'Andalousie, au sud du pays, en est un bel exemple. Vous serez envoûté par l'architecture influencée par l'Afrique du nord des villes de Séville ou encore Grenade.

Les différents types de séjours

Le tourisme en Espagne attire des seniors en quête de renouveau. Dans ce contexte, l'Espagne et la France ont su mettre en place des programmes et des partenariats pour favoriser ce tourisme. Ces derniers proposent ainsi des séjours touristiques aux offres avantageuses ne ciblant que les seniors. Il existe différents types de programmes promouvant par exemple les séjours linguistiques.



Le tourisme en Espagne attire des seniors en quête de renouveau. Dans ce contexte, l'Espagne et la France ont su mettre en place des programmes et des partenariats pour favoriser ce tourisme. Ces derniers proposent ainsi des séjours touristiques aux offres avantageuses ne ciblant que les seniors. Il existe différents types de programmes promouvant par exemple les séjours linguistiques.

D'autres programmes favorisent les séjours détente et culture. Pour ceux qui souhaitent plus d'intimité et de liberté, il est possible de louer une maison en Espagne sur des sites comme Holidu. Vous bénéficierez de plus d'espace et de tous les aménagements pour vous sentir comme chez vous. Vous pouvez donc partir à la découverte du pays avec un groupe d'amis sans pour autant surcharger vos journées.

Envisager une retraite en Espagne

Après quelques voyages effectués en Espagne beaucoup de Français peuvent avoir l'envie de passer le reste de leur retraite dans ce pays. Comme l'explique Après quelques voyages effectués en Espagne beaucoup de Français peuvent avoir l'envie de passer le reste de leur retraite dans ce pays. Comme l'explique cet article des Echos, de plus en plus de retraités partent s'expatrier à l'étranger et l'Espagne se place même sur le podium des pays d'accueil de seniors dans l'Union européenne. Le climat méditerranéen et le faible de coût de la vie attirent aussi bien les touristes que les retraités en quête de nouvelle aventure.