Article publié le 11/12/2018 à 01:39 | Lu 117 fois L'Encyclopédie des répliques de films : à lire et à relire en famille Voici une bonne idée de livre à offrir pour les fêtes de fin d’année : publiée par Les éditions Lettmotif, cette Encyclopédie des répliques de films répertorie plus de 4.000 dialogues de fils sous forme d’encyclopédie. Un livre transgénérationnel de 342 pages par Philippe Durant. Compter 36 euros.

Souvent autour d’une bonne table, on parle de films. De ceux qui vont sortir, de ceux que l’on vient de voir, et surtout de ceux que l’on a adoré. Et souvent alors, on se remémore les meilleurs dialogues, les meilleures répliques que l’on échange en famille ou entre amis.



Si Les tontons flingueurs arrivent probablement en tête des meilleurs dialogues et des plus belles répliques, merci Audiard, il n’y a pas que ce film qui regorge de bons mots. C’est tout l’intérêt de ce nouvel ouvrage de 342 pages qui ressence plus de 4.000 répliques de films. Du jamais vu ! Du jamais lu !



Et même si « Deux intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche » (Un taxi pour Tobrouk), l’amateur de bonnes répliques est assuré d’aller loin, très loin… même en restant assis à lire ce livre qui s’est intéressé à tous les genres de films et à la plupart des pays.



Au programme : western, polar, super-héros, série B, série Z et même nanard absolu ! A noter que pour faciliter sa lecture, cet ouvrage a décidé de classer les répliques par mots et non par film. Pourquoi pas. De A (comme Abruti) à Z (comme… Zorro !) 1.350 mots !



Historien de cinéma, auteur de biographies (Jean-Paul Belmondo, Jean Poiret, Pierre Desproges…), de livres thématiques (la boxe, les avions…) et du best-seller La Bande à Gabin, Philippe Durant collecte les répliques depuis de nombreuses années. Il les a sélectionnées, ordonnées pour constituer cette encyclopédie.











Dans la même rubrique : < > Bienvenue au Berlin Kabarett : champagne ! Adieu Monsieur Haffman : la pièce aux quatre Molières de retour à Paris