Article publié le 27/05/2020 à 01:00 | Lu 96 fois L'Eglise inaugure un réseau d'accompagnement des personnes âgées en Argentine





Face à l'épidémie de coronavirus, l'Action catholique et Caritas en Argentine ont lancé le "Réseau d'accompagnement des personnes âgées" indique une récente dépêche de Vatican News.





Dans un message vidéo, l'archevêque local, Mgr Jorge Eduardo Lozano, a invité les fidèles à adhérer à l'initiative, afin d'offrir un soutien concret aux personnes âgées, par exemple "en leur achetant des produits de première nécessité auxquels ils ne peuvent accéder en raison de leur isolement social".



« Assurons-nous, a souligné le prélat, que ceux qui sont seuls et qui souffrent le plus puissent compter sur une main amicale et fraternelle. Que Dieu nous aide à vivre ces temps en communion et en mission ».



Outre l'aide matérielle apportée dans la vie quotidienne, les volontaires qui participent à cette initiative peuvent accompagner "virtuellement" les personnes âgées, en les appelant périodiquement pour qu'elles se sentent moins seules, en priant avec elles et en suivant les célébrations liturgiques en direct sur les médias, ou en les réconfortant dans les moments de tristesse ou de peur.



L'objectif -lit-on dans le document explicatif du projet, publié sur le site de l'archidiocèse- est celui d'"être des ponts" entre les personnes âgées et le monde extérieur, grâce à la "Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité".



L'archidiocèse précise que toutes ces activités seront menées dans le plein respect des règles de sécurité sanitaire anti contagion.



