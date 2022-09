Article publié le 09/09/2022 à 01:00 | Lu 38 fois L'Apple Watch Ultra est là et elle est... Ultra !





La nouvelle montre robuste d’Apple est arrivée – et elle a été portée au MAX. Apple a lancé l’Apple Watch Ultra à 799 $ / 999 € qui, selon Apple, a mis « des années à se fabriquer » et est conçue pour des sports plus extrêmes à affronter comme Garmin. Elle est fabriquée à partir de titane de qualité aérospatiale, ce qui, je pense, peut supposer qu’il est solide.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



L’avant du boîtier de 49 mm est doté d’un écran plus lumineux (jusqu’à 2 000 nits) et plus plat, facile à lire, avec un nouveau bouton d’action personnalisable. Le bouton Action peut être utilisé de différentes manières, le plus souvent pour démarrer instantanément des entraînements ou vous déplacer vers l’intervalle suivant ou la prochaine étape d’un entraînement multisport. Il peut également être utilisé pour marquer des segments.



Le bouton latéral normal est conçu pour être utilisé lorsque vous portez des gants. La Digital Crown est également plus tactile. Apple promet 36 heures d’autonomie sur une seule charge. En utilisant un nouveau réglage venant plus tard, il peut durer jusqu’à 60 heures pour les sports extrêmes. Apple affirme que la Watch Ultra a une autonomie de batterie suffisante pour que la plupart puissent terminer un triathlon. Vous aviez envie de faire du sport ?



Un nouveau visage Wayfinder peut être personnalisé pour différentes utilisations sportives, telles que l’océan ou la course à pied. Cette smart Watch comprend aussi une boussole intégrée au cadran, pouvant accueillir jusqu’à huit complications. Nous avons hâte d’essayer cette watch face.



Pour les amateurs de missions secrètes, le mode nuit fait que l’interface utilisateur devient rouge pour une visibilité accrue. Il y a aussi plus d’informations disponibles à l’écran. Le GPS a également été amélioré.



Il existe également une nouvelle application Compass –qui fait bien sûr partie de watchOS 9– qui vous donne plus d’informations telles que la latitude, la longitude, l’élévation et l’inclinaison, ainsi qu’une vue d’orientation montrant les points de cheminement Compass que vous pouvez marquer vous-même. Backtrack utilise les données GPS pour créer un chemin montrant où vous avez été, ce qui est utile si vous vous perdez.



Si vous vous perdez, une autre fonctionnalité peut vous aider : une sirène de 86 décibels conçue pour les urgences. Sa plage de température de fonctionnement a également été étendue de -20 degrés centigrades à 55 degrés, ce qui la rend aussi résistante que les équipements de qualité militaire.



Elle résistera également à des profondeurs allant jusqu’à 100 m et est également certifiée EN13319, la norme internationalement reconnue pour les accessoires de plongée. Une nouvelle application Depth affiche l’heure, la profondeur actuelle, la température de l’eau, la durée sous l’eau et la profondeur maximale atteinte.



Les nouveaux bracelets peuvent également faire face à des utilisations plus extrêmes et à des vêtements comme des combinaisons humides, alors qu’il existe également un groupe plus fin. L’Apple Watch Ultra est disponible à la commande aujourd’hui, avec une disponibilité à partir du vendredi 23 septembre, une semaine après la Série 8.



