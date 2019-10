Article publié le 01/10/2019 à 01:43 | Lu 106 fois L'Amibiote : la baguette de pain bonne pour le microbiote Le « bien-être » de notre microbiote… une grande tendance en matière de santé. Dans cet esprit, une nouvelle baguette vient de voir le jour : l’Amibiote. Cette dernière, riche en fibres végétales, nourrit l’organisme de bons nutriments et prend soin du microbiote.

Ce pain comprend sept fibres végétales : son d’avoine, son de blé micronisé, pectine, dextrine de blé, gomme de caroube, flocon d’avoine et inuline : ces sept fibres végétales solubles et insolubles font de l’Amibiote l’alliée du microbiote ! Elles ont été sélectionnées par Joël Doré, directeur de recherche à l’INRA, pour leurs bienfaits sur le microbiote intestinal.



L’inuline, par exemple, est une fibre soluble qui améliore la digestion et nourrit les bactéries des intestins. On la retrouve notamment dans les bananes, les oignons, l’ail, les feuilles de pissenlit ou encore dans les topinambours. La pectine (pommes, groseilles, coings...) quant à elle, agit sur le taux de cholestérol et la glycémie.



Les fibres insolubles agissent principalement sur le transit tandis que les fibres solubles transforment les sucres en métabolites qui seront utilisés par l’organisme. Malheureusement, ces dernières ont trop peu présentes dans l’alimentation d’aujourd’hui.



Avec un apport total de 11 grammes de fibres pour 100 g de pain dont plus de la moitié sous forme soluble, l’Amibiote permet d’enrichir l’alimentation en fibres, de mieux nourrir le microbiote intestinal et ce faisant d’apporter des bénéfices santé sur le long terme.



Sa recette renferme différentes farines, dont une farine de blé française. La combinaison des farines de blé, de blé malté et de Gaude donne au pain ce goût unique ; il se décline en version nature ou aux céréales selon le goût de chacun.



Il a fallu trois ans de recherche et une sélection très rigoureuse de fibres végétales en collaboration avec Joël Doré, expert du microbiote intestinal à l’INRA, pour formuler la recette de L’Amibiote.









