Article publié le 20/08/2019 à 07:38 | Lu 222 fois L'Ami de Sigrid Nunez : la vieille dame et le vieux chien (roman) Les éditions Stock publient en cet été 2019, le dernier ouvrage de Sigrid Nunez : L’Ami (288 pages, 20,90 euros). L’histoire se déroule à New-York : tout commence quand une vieille dame, la narratrice, accepte de prendre en charge le vieux danois d’une de ses amis…

On le sait, entre les personnes âgées et les animaux, c’est une grande et belle histoire. En voici une belle illustration. En effet, ce nouveau roman de Sigrid Nunez, qui arrive tout juste en librairie, met en scène de façon remarquable, la relation entre une vieille dame et un vieux danois, qu’une de ses amies lui a confié.



Ce septième roman de Sigrid Nunez est un véritable phénomène littéraire aux USA. Il a remporté la National Book Award l’année dernière avec cette histoire « simple » à la base mais magnifiquement traitée. L’auteur explore dans ces 288 pages, l’amitié, le deuil, l’existence de l’âme et les liens qui nous unissent à nos amis les bêtes.



L’histoire : quand l’Épouse Numéro Trois de son meilleur ami récemment décédé lui fait cette demande, la narratrice a toutes les raisons de refuser. Elle préfère les chats, son appartement new-yorkais est minuscule et surtout, son bail le lui interdit. Pourtant, elle accepte. La cohabitation avec Apollon, grand danois vieillissant de la taille d’un poney, et cette écrivain, professeur à l’université, s’annonce riche en surprises.











