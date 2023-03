L'Aiguille en fête : le salon incontournable des passionnés de fils et d'aiguilles commence aujourd'hui Les amateurs de fils et d’aiguilles sont ravis ! En effet, le fameux salon Aiguille en fête revient en mars 2023 (du 9 au 12 mars) à la Porte de Versailles avec un programme inédit invitant experts et

débutants à partager, en toute convivialité des moments DIY (faites-le vous-même) uniques. Plus de mille heures d’ateliers, 600 m2 dédiés aux expositions d’artistes et de collectionneurs, le Speed Knitting… et bien d’autres surprises !











Plébiscité par plus de 37.000 visiteurs et 220 exposants enthousiastes en novembre dernier, le salon Créations & savoir-faire a prouvé que le DIY était un véritable phénomène de société. Le constat est sans appel : le faire soi-même est entré dans une nouvelle ère, probablement amplifiée par les confinement, l’inflation, la durabilité et cette période d’incertitude !



D’ailleurs, le « Ré-emploi » va se décliner comme étant « la » thématique fil rouge de ce salon. Dans la lignée des initiatives éthiques en faveur d’un mode de vie durable, le « Ré-emploi » métamorphose les jetables en objets de valeur. L’idée ? Réduire les déchets, limiter la production, stimuler la créativité et penser la consommation autrement. Quand l’upcycling devient un véritable art de vivre du DIY.



Le fait est que le faire soi-même bénéficie d’une image vertueuse à tous points de vue : personnel, social et économique. Le DIY, qui a connu un réel boom suite à la crise sanitaire et qui a su attirer près de 9 Français sur 10 est aujourd’hui une valeur sûre qui rassemble toutes les générations. De 7 à 77 ans, voire même un peu plus !



Ce style de vie est le parfait reflet des nouvelles attentes de consommation des Français à la recherche de sens : pratiquer une activité épanouissante tout en réalisant des économies, être acteur du changement avec une approche écoresponsable, apprendre et partager ses connaissances avec bienveillance...



D’ailleurs, une large majorité (89%) des Françaises de 18 ans et plus ont déjà pratiqué au moins une activité DIY. Et de nos jours, elles multiplient les activités de DIY (5 en moyenne) et sont plus éclectiques dans leur approche que les hommes.



Un véritable art de vivre qui se transmet et se pratique en famille avec des liens forts entre grands-parents, petitse-nfants et parents.





Pratiques principales :

Décoration-Bricolage 69 %

Couture-Customisation 52 %

Tricot-Crochet 49 %

Peinture-Dessin-Aquarelle 46 %



Tricot-Crochet, Broderie, Couture-Customisation :

surreprésentés pour les profils de 65 ans,

très répandus aussi auprès des 18/24 ans.

Tricot-Crochet :

pour les 65 ans et plus 64 %

pour les 18/24 ans 41 %

Couture et Customisation plaisent à tous les âges :

18/24 ans 47 % • 25/35 ans 36 % • 35/49 ans 57 %

50/64 ans 52 % • 65 ans et + 57 %



Au-delà de l’esprit de transmission, on peut dire que les jeunes aiment dépoussiérer et moderniser les pratiques de leurs grand-mères !



Au sein de ce salon, le Village Ateliers, le speed-knitting -cette année, la bretonne Catherine Bouënardn, surnommée la « Lucky Luke de la maille », remportera-t-elle sa 9e victoire consécutive ?-, une nocturne, un espace d’exposition, etc.



D’autre part, cette année le salon invite La Fibre Textile avec son projet Pédaler Pour la Paix. Ils souhaitent les aider à créer, développer, poursuivre un projet autour des activités textiles. Des fonds sont récoltés grâce à la vente, des écheveaux de fils filés main par les bénévoles.



Elle soutient plusieurs villages de la vallée du Johar, dans le nord de l’Inde, avec un collectif de femmes « Himalayan Naari ». L’association a la volonté d’accompagner cette communauté dans la réactivation d’une filière laine locale pour la création de fils de qualité.





Du 9 au 12 mars 2023



Paris Expo Porte de Versailles - Hall 7.1

1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

https://www.aiguille-en-fete.com



Horaires

Jeudi 9 mars 09:30 > 21:00 (nocturne de 17:00 à 21:00)

Vendredi 10 mars 09:30 > 18:30

Samedi 11 mars 09:30 > 18:30

