L'Agenda des Grands-Parents d'aujourd'hui

« Editer un n-ième agenda classique et sans saveur pour une rentrée de septembre déjà assez pénible comme ça ? Très peu pour Grand-Mercredi, qui a réalisé un agenda unique en son genre » assure le communiqué de cette start-up spécialisée dans le marketing intergénérationnel.Les clients ? Bien évidemment, comme son titre l’indique, ce sont les grands-parents ! Rappelons que ces derniers passent en moyenne 9 heures par semaine avec leurs petits-enfants, alors il leur fallait bien un agenda parfaitement adapté, rempli de conseils astucieux et surtout très pédagogiques, distillés au fil des semaines et des mois. Ils y trouveront en plus, des idées d’activités à réaliser avec leurs petits-enfants.Selon une récente étude réalisée par les magasins Leclerc , plus de la moitié des grands-parents affirme s'occuper régulièrement des petits-enfants pendant l'année, durant la semaine et/ou pendant le week-end. Par ailleurs et toujours selon cette étude, plus des deux-tiers (68%) acceptent aussi la responsabilité de les accueillir pendant les vacances scolaires, ce pour une durée non négligeable : en effet, ces périodes de vacances représentent au total 28 jours par an en moyenne, soit 4 semaines pleines !Agenda en vente en librairie.