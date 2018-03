Article publié le 02/03/2018 à 02:55 | Lu 116 fois Korian s'associe à Ages & Vie pour développer la coloc' avec les ainés Voici un partenariat intéressant entre Korian, acteur majeur des soins aux personnes âgées et Ages & Vie, une jeune société franc-comtoise. Ensemble, les deux entreprises souhaitent développer la colocation pour les personnes âgées.

La colocation pour les personnes âgées a été lancée il y a une quinzaine d’années environ. Si l’idée est excellente elle a encore du mal à s’imposer sur le marché français, peut-être justement car elle n’a jamais été poussée par un grand groupe et qu’elle est toujours restée au niveau associatif qui fait ce qu’il peut avec ses maigres moyens…



Voici donc un partenariat qui pourrait changer la donne. En effet, le groupe Korian vient d’acquérir 70% du capital de la jeune société Ages & Vie. L’idée ? Intensifier le développement de lieux de vie sous forme de colocation de sept personnes. Un cadre de vie qui se veut plus sécurisant, convivial et intergénérationnel et qui permet aux colocataires en perte d’autonomie de maintenir leurs capacités dans un habitat classique partagé.



Comme le souligne Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian : « le concept des maisons Ages & Vie est très complémentaire de l’offre déjà existante de Korian. Il va nous permettre d’élargir nos services de manière innovante vers des personnes plus autonomes. Nous allons apporter toute notre expertise à l’entreprise pour lui permettre d’intensifier son développement ».



Thierry Morel, Nicolas Perrette et Simon Vouillot, les trois fondateurs à l’origine d’Ages & Vie restent actionnaires. Ils poursuivront la gestion de l’entreprise et de la marque et assureront le développement du réseau en France avec 200 résidences prévues dans les six prochaines années, pour une capacité d’accueil de 3.000 personnes. Le développement devrait s’élargir, à plus long terme, dans les pays européens où Korian est présent (Allemagne, Belgique, Italie).



Rappelons que chaque résidence -de plain-pied- est constituée d’un grand espace commun intégrant une cuisine ouverte sur un salon et une salle à manger, ainsi que d’un jardin. Les colocataires disposent de leur studio, avec une salle d’eau et une terrasse privative. L’architecture intérieure, spacieuse et lumineuse, est pensée « comme à la maison » et vise à faciliter la circulation des personnes. Les matériaux contemporains et les couleurs douces confèrent au lieu une atmosphère confortable et sécurisante.



Les colocataires sont très généralement issus de la commune ou des alentours de la maison. Le cadre leur est donc familier, et ils y ont leurs repères et leurs racines. Ils partagent dans la maison des moments choisis de convivialité, notamment autour des repas et des animations.



Plusieurs auxiliaires de vie, qui vivent à l’étage avec leur famille, en prennent soin. Très polyvalentes, elles assurent l’ensemble des actes de la vie quotidienne : animations, préparation des repas, aide au lever / coucher, aide à la toilette, course. Dans un climat familial, elles proposent aux résidents de participer, selon leurs envies et leurs capacités, à la vie quotidienne.