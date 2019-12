Article publié le 19/12/2019 à 03:33 | Lu 63 fois Kinésithérapeute à domicile : quels soins peuvent être dispensés ? Le kinésithérapeute est spécialisé dans les différentes formes de rééducation et de renforcement musculaire. Dans quelle mesure peut-il vous aider ? Quels soins sont dispensés par un kinésithérapeute ?





Les kinésithérapeutes ont également un rôle à jouer dans le renforcement musculaire ainsi que dans la rééducation. Vous l'avez compris, cette profession para-médicale touche de nombreux aspects. Dans cet article, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur le sujet.



Un kinésithérapeute, c’est quoi ?

Finalement, peu de gens connaissent vraiment l'étendue des compétences d'un kinésithérapeute. Concrètement, la kinésithérapie est une spécialité paramédicale permettant à un professionnel de pratiquer différentes formes de rééducation ou encore de renforcement musculaire, mais aussi d'endurance et de mobilité sur un patient. Dans certains cas, on peut faire appel à un



Généralement, on a recours à la kinésithérapie suite à un traumatisme. Cela peut aussi se faire après une intervention chirurgicale, ou encore suite à un événement qui a pu être traumatisant pour l'organisme. Il n'est pas exagéré de dire que le kinésithérapeute à domicile peut améliorer la qualité de vie du patient.



Comment devient-on kinésithérapeute à domicile ? En France, ce titre est réservé aux personnes qui ont obtenu un diplôme d'État validé par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Ces personnes doivent être inscrites au Conseil national de l'ordre.



Tout savoir sur les soins dispensés par le kinésithérapeute

Dans certaines situations, on peut être amené à consulter un kinésithérapeute à domicile. Les soins prodigués par ce dernier sont soumis à prescription médicale. Un médecin traitant ou un chirurgien peut ainsi décider de traiter telle ou telle pathologie à l'aide d'un kinésithérapeute à domicile. Pour trouver des informations sur les traitements possibles des maux de dos, on peut se rendre sur



Il existe plusieurs situations qui nécessitent l'intervention d'un kinésithérapeute à domicile ou d'un masseur kinésithérapeute à domicile. Le plus souvent, ces traitements ont lieu au moment de la rééducation qui suit un traumatisme, tel qu'une fracture, une entorse ou encore une tendinite. Le professionnel peut aussi intervenir à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou après un alitement prolongé.



On peut aussi avoir recours à un masseur kinésithérapeute à domicile dans le cadre d'une maladie neurologique ou motrice, mais aussi après un accouchement, notamment en cas de rééducation périnéale.



La kinésithérapie respiratoire est également très courante. Il est alors possible d'améliorer la respiration chez les personnes qui sont encombrées, ou encore chez les nouveaux-nés qui sont atteints de bronchiolite. Dans ces situations, la kinésithérapie respiratoire n'est pas indispensable, mais elle est toutefois très efficace. En cas de problème de respiration, on peut tout à fait avoir recours à la kinésithérapie respiratoire.



On peut trouver plus d'informations sur la rééducation proposée par le masseur kinésithérapeute à domicile



Choisir un kinésithérapeute ou un ostéopathe ?

D'ordinaire, on a tendance à hésiter entre les soins d'un kinésithérapeute ou ceux prodigués par un ostéopathe. Il faut le savoir, mais de nombreux professionnels de la kinésithérapie pratiquent également l'ostéopathie.



Concrètement, cette discipline privilégie une approche plus globale du corps, et elle peut être pratiquée par une personne qui dispose d'un diplôme national d'ostéopathe. Elle peut également être pratiquée par une personne qui n'a pas de diplôme, mais dans ce cas, cette personne ne sera pas considérée comme professionnel de santé.



