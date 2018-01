Kinecare : une nouvelle gamme de thermothérapie pour soulager la douleur

Dans un monde en constante agitation, la question du bien-être s’inscrit de manière prégnante au coeur des priorités de chacun. Le stress généré par les événements du quotidien -travail, souci, mauvaises postures- provoque des tensions, des douleurs, des dysfonctionnements pouvant se transformer en troubles, voire en pathologies chroniques. Sans compter les douleurs liées à l’arthrose auxquelles la plupart des seniors sont confrontés.



Bien évidemment, il existe des médicaments pour traiter tout cela. Mais il existe aussi des solutions plus douces et alternatives pour diminuer la douleur… Parmi ces solutions, les coussins thermiques. Chauffants ou réfrigérants (en fonction des effets recherchés), composés de gel micro-billes ou de boue naturelle de la Mer Morte, ces coussins thermiques s’utilisent dans le traitement des douleurs aigües ou chroniques liées à l'arthrose, aux traumatismes ou aux suites opératoires.



Ces produits permettent de traiter toutes les zones du corps. En effet, les masques oculaires, les masques front-tempes-sinus, les coussins thermiques épaules & cervicales, lombaires, genou, cheville-poignet-coude, ou multizones s'adaptent à chaque zone douloureuse de façon ergonomique. Dans tous les cas de figure, cette solution alternative peut s’avérer intéressante pour réduire, voire stopper l’utilisation de médicaments…



Exemple des patchs chauffants au charbon actif

La chaleur provoquée par les patchs chauffants soulage les douleurs musculaires et articulaires grâce à différents mécanismes, dont le blocage de la transmission des messages nerveux et la diminution de la raideur musculaire, ce qui redonne de la souplesse au muscle. Ces patchs contribuent donc à soigner de façon naturelle à la fois le mal et son origine.



La sensation de chaleur thérapeutique se développe après 30 mn environ, au contact de l'air. Appliqués directement sur la peau ou via une ceinture ou genouillère de maintien, les patchs chauffants procurent entre 8 heures et 12 heures de chaleur constante et apaisante, selon les produits.