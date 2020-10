Article publié le 13/10/2020 à 02:00 | Lu 72 fois Kia reprend ses gammes pour la rentrée avec des Picanto, Rio et Stonic renouvelées





A l’instar de l’industrie horlogère qui se porte mal et navigue à vue, le secteur automobile est également en pleine tourmente. Le niveau punitif des malus appliqués, des taxes au poids proposés par une convention citoyenne cornaquée par les lobbies vert/rouge, risquent de déclencher une cascade de fermetures dans ce secteur d’activité.

Pour survivre, l’industrie automobile se réinvente en permanence et s’adapte à des normes de plus en plus strictes. Des petits moteurs, l’adoption de l’hybridation sur la plupart des modèles, voilà ce que nous propose Kia pour cette rentrée.



A une époque habituellement occupée par le salon de l’auto de Paris, la présentation par le constructeur coréen permet de découvrir de nouvelles motorisations ainsi que la nouvelle orientation du design de la marque.



Avec les Picanto, Rio et Stonic, Kia offre un choix de modèles urbains dont la fourchette de prix va de 11.690 à 20.290 euros. Trois modèles importants pour la marque qui totalisent 45% des ventes de Kia en France.

Grâce à la Picanto, Kia occupe une place importante dans le segment des citadines avec 4,5% de ce marché. Pour cette petite citadine, Kia a considérablement redessiné le style extérieur et modifié l’habitacle de la version GT Line.



On retrouve bien entendu la calandre signature de Kia baptisée Tiger Nose, qui ici, apporte un dynamisme affirmé. Associé à de nouveaux projecteurs, l’ensemble apporte une sensation de largeur et pose ainsi la voiture avec assurance.



Les boucliers avant et arrière bénéficient également d’un nouveau dessin plus incisif qui modernise l’ensemble de la Picanto. De nouveaux feux arrière à LED apportent une belle signature très contemporaine. On retiendra également l’homologation de la nouvelle Picanto en 5 places.

Un nouveau moteur Smartstream

Sur le marché français, la Kia Picanto est disponible avec un choix de trois moteurs à essence Smartstream : 100ch pour le 1,0T-GDI, 87 ch pour le 1,2 DPi, 67 ch 1,0 Dpi, voilà pour la gamme Picanto.



Ces motorisations peuvent être associées à une boîte de vitesses manuelle automatisée à cinq rapports. Homogène, la version 100 ch s’avère la plus agréable en ville et en parcours périurbain. Son coffre généreux permet de ne pas se restreindre pour les déplacements d’un week-end.



Tarif : Picanto 1.0 T-GDi 100ch GT-Line 17.190 euros garantie de 7 ans.

Gamme Rio

Autre modèle urbain de Kia, la Rio vient également de bénéficier d’une cure de rajeunissement. Restylage, motorisation hybride, transmission intelligente, voilà les trois points de cette nouvelle Rio, mais c’est principalement sur la nouvelle motorisation qu’il convient de s’attarder.



En effet, la Rio est proposée avec un choix de deux motorisations : les versions 100 et 120 ch du nouveau bloc moteur EcoDynamics+. Deux moteurs qui sont associés à un système d’hybridation légère de 48V ainsi qu’à un sélecteur de conduite Drive Mode qui permet de choisir entre trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport.



Dans l’habitacle, on retrouve un grand écran tactile de 8 pouces qui intègre audio et navigation ainsi qu’une connexion Bluetooth. La Rio dispose également d’un système télématique UVO Connect. Compatible Apple et Android, ce système main libre permet d’accéder à de nombreux services et informations en temps réel.



Il permet notamment d’envoyer par avance son itinéraire au véhicule ce qui évite d’avoir à programmer le GPS en montant dans la voiture. De nombreuses fonctions facilitent ainsi la vie des conducteurs avides de connectivités.



Cette nouvelle Kia Rio intègre également la plupart des systèmes de sécurité et d’aides à la conduite disponibles aujourd’hui, et cela, selon les finitions (comme par exemple le freinage d’urgence autonome, la détection de piétons, l’aide au maintien en file, la surveillance des angles morts ou l’alerte de vigilance des conducteurs). Les places latérales arrière sont équipées de fixations isofix qui facilitent l’ancrage des sièges enfants.



Tarif : Kia Rio 1.0 T-GDi DCT7 120 ch, GT Line 22 390 € / Motion 84 ch 14 890 €. Garantie 7 ans.

Gamme Stonic

Urbaine mais également parfaite pour les déplacements au long cours, la Stonic bénéficie de la campagne de remise à niveau que Kia offre à ses modèles citadins et urbains.



En premier lieu, c’est l’adoption d’une motorisation hybride légère pour ce crossover urbain qui, sur le segment B des SUV, a affaire à une redoutable concurrence.



Cible favorite des écolos et de certaines ONG comme le WWF, le Stonic, avec ses petits trois cylindres de 1 litre assistés par une hybridation de 48 V, est tout aussi frugal qu’une petite berline équivalente.



Avec son design moderne et dynamique, le Stonic est tout à fait désirable et il n’avait pas besoin de grandes modifications esthétiques pour le rester. De nouveaux projecteurs à LED, des choix de coloris plus larges, la possibilité d’avoir des combinaisons bi-tons, tout est dans la nuance.



Dans l’habitacle, on retrouve le nouvel écran tactile de 8 pouces ainsi qu’un affichage digital de 4,2 pouces qui est intégré dans le combiné d’instrumentation. Ici encore, on retrouve les nouveaux moteurs hybrides à batterie de 48 volts qui sont soutenus par alterno-démarreur de 12 kW.



Voilà la principale différence entre les motorisations destinées aux Rio à celle des Stonic. Au roulage, on aura le choix entre les trois modes conduite : éco, normal et sportive. En ville et sur autoroute on choisira les deux premiers modes tandis que sur les petites routes du réseau secondaire on sélectionnera le mode sport qui offre plus de réactivité.

A cet égard, Kia n’avait pas choisi la facilité dans la sélection de son parcours d’essai. Des petites routes au revêtement délicat, des traversées de villages où les gendarmes couchés étaient aussi nombreux que hauts, les suspensions étaient mises à rudes épreuves.



Des difficultés que les trois modèles ont parfaitement surmontées. La Picanto se montrant néanmoins un peu sèche sur des gendarmes couchés hors normes.



Particulièrement homogène, la Stonic permet à une famille de se déplacer pour des vacances et les week-ends mais s’adapte également, parfaitement à un usage urbain et péri-urbain. Sa motorisation hybride lui apporte une frugalité côté consommation et permet quelques économies. Moderne, elle offre le meilleur de la technologie contemporaine.



Joël Chassaing-Cuvillier.

La KIA Stonic 120 ch en quelques chiffres

Moteur essence 3 cylindres en ligne Turbo – 988 cm3 (71 x 84 mm) – 120 ch à 6 000 tr/min – 200 Nm à 2000/ 3500 tr/min



Boîte double embrayage à 7 rapports



Dimensions : 414 x 176 x 150 cm, empattement : 258 cm – Poids : 121,3 kg



Pneumatiques 205/55 R17



Vitesse : 185 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 10,4 s



Émissions de CO2 WLTP : 129 gr/km



Prix : dès 23 790 euros







Dans la même rubrique < > Des nouvelles normes automobiles dépendent des taxes élevées CTEK : un chargeur de batterie compact et rapide 3 aout 2020 : évolution de la prime à la conversion des véhicules