Kia Sportage Hybride rechargeable : 5ème génération

Pour la cinquième génération de son Sportage, Kia l’intègre dans la catégorie des véhicules hybrides rechargeables. Une promotion qui, à n’en pas douter, va encore donner un coup de pouce à ce modèle dont le succès reste la meilleure vente du catalogue Kia.

Plus élégant que son cousin de chez Hyundai, le Tucson, le Kia Sportage bénéficie du travail de son bureau de style européen basé à Frankfort. Dirigées par le français Gregory Guillaume, les équipes du design viennent encore de signer une belle réussite.



Fer de lance de la marque, le Sportage nouvelle génération se devait d’être réussi et de ne pas décevoir ses inconditionnels. Avec ses 4,51 m de long, le Sportage est un beau bébé qui réussit le pari d’offrir une certaine légèreté dans sa silhouette.



La face avant avec trois niveaux de lectures affine son dessin et laisse dominer des feux qui tracent une frontière entre cette face avant et les flancs. La calandre en nid d’abeilles qui s’étire sur toute la largeur de la voiture dynamise l’avant du Sportage.



Tout aussi flatteurs, les flancs qui semblent creusés dans la matière, offrent une silhouette presque légère pour un véhicule de cette dimension. La première perception est celle d’un véhicule statutaire et élégant, tout à fait dans l’esprit actuel.

Un habitacle flatteur et convivial

Dès que l’on pénètre dans l’habitacle du Sportage, on ressent une belle sensation d’espace. La qualité perçue des matériaux est en totale progression et la sensation de luxe est immédiate lorsque l’on est installé aux places avant. Seules certaines garnitures à l’aspect laqué semblent discutables en raison des reflets qu’elles engendrent.



Les sièges avant offrent un bon maintien latéral et l’assise est suffisamment longue pour soutenir la cuisse.



Le tableau de bord se subdivise en deux grandes dalles dont l’une numérique et tactile est utilisée pour les différentes commandes avec une ergonomie satisfaisante dans son utilisation au quotidien. La lisibilité est bonne et le contraste parfait. En résumé la vie à bord est agréable et Kia soigne ses passagers y compris aux places arrière.



Le coffre est de dimensions correctes, la batterie ne prend pas trop de volume et l’on apprécie la présence de barres de chargement qui permettent l’utilisation d’un coffre de toit. A noter également la possibilité de faire installer un système d’attelage.



En revanche, le Sportage n’embarque pas de roue de secours. Un kit de dépannage la remplace. A cet égard, la monte de roue de 19 pouces n’est pas des plus confortables et engendre quelques trépidations sur un revêtement dégradé.

Une motorisation hybride et rechargeable

Aux côtés d’autres motorisations plus classiques comme l’essence, le Diesel, l’hybride simple, voici l’hybride rechargeable qui intègre le catalogue du Kia Sportage. Un quatre cylindres de 180 ch est associé à un moteur électrique de 91 ch.



La puissance totale de 265 ch est envoyée aux quatre roues du Sportage par l’intermédiaire d’une transmission traditionnelle par arbre de transmission. Cela évite de multiplier les moteurs électriques à chaque roue arrière. Une solution plus simple et plus légère.



Pour ce modèle, c’est une batterie de 13,8 kWh qui a été choisie. La recharge peut être effectuée en deux heures avec un chargeur de 7,2 kW. L’autonomie annoncée par Kia en cycle WLTP est 70 km.



Lors de cet essai parcouru en routes départementales avec très peu de voies rapides, cette autonomie s’est révélée presque réaliste à 10% près. Et comme tous les véhicules hybrides, l’efficacité est réelle avec des accélérations qui facilitent les dépassements dans la meilleure des sécurités.

Arrivé au terme de ces presque 70km, le moteur thermique prend la relève de la batterie d’une façon discrète sans même que l’on s’en rende compte.



Le bruit de ce moteur à essence est filtré et en continuant à rouler à une allure de père de famille on atteint une consommation d’essence tout à fait raisonnable de 7,5 litres aux 100 km (une consommation réelle mesurée).



Une combinaison qui semble idéale pour ceux qui roulent peu en ville et ont en revanche besoin d’un véhicule qui leur permet d’effectuer des trajets de 600 km ou plus sans avoir à passer des heures à recharger la batterie d’une tout électrique avec en plus l’angoisse de ne pas trouver de bornes en état de marche.



Dans son comportement routier, le Sportage s’avère tout à fait efficace. Les suspensions sont fermes et évitent la génération d’un roulis excessif et désagréable dans les virages. En revanche le choix d’une monte de roues de 19 altère légèrement le confort dès que la route se dégrade.



En résumé, ce choix de suspensions autorise une conduite dynamique en dépit du poids total du véhicule. La puissance totale est là pour y contribuer.



A l’instar de toute la gamme Kia, le Sportage est un véhicule agréable à conduire aux finitions sans reproches. Si le tarif de base de 43.290 euros peut sembler élevé, il faut savoir qu’il reste moins cher que ses concurrents directs.



Néanmoins, il faut tenir compte de la présence d’une transmission intégrale sur ce modèle ce qui renchérit le coût. Un choix technique qui offre une meilleure sécurité en condition hivernale.



Joël Chassaing-Cuvillier.

La Kia Sportage Hybride rechargeable en quelques chiffres

Moteur essence turbo 4 cylindres en ligne – 1 598 cm3 (85 x 96 mm) – 180 ch à 5 500 tr/min – 265 Nm à 1500 à 5500 tr/min



Boîte automatique à 6 rapports et 4x4 ; moteur électrique : synchrone à aimant permanent 91 ch de 2100 à 3300 tr.mn, couple maximal : 304 à 2100 tr/mn, puissance maximale combinée : 265 ch, couple maximal combiné : 350 Nm



Dimensions : 451,5 x 186,5 x 165 cm, empattement : 268 cm – Poids : 1905 kg



Pneumatiques 235/50 R19



Vitesse : 191 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 8,2 s



Émissions de CO2 : 25 gr/km



Prix :dès 43 290 euros



Garantie 7 ans ou 150 000 km.



Prix du modèle essayé : GT Line Premium 50 290 euros (dalle numérique de 12,3 pouces, démarrage sans clé, sièges avant électrique et ventilés, sièges et volant chauffants, chargeur Smartphone à induction, surveillance des angles morts, vision panoramique à 360°, hayon électrique, assistance au stationnement à distance).

Comment se brancher :

Le Sportage hybride est livré en série avec un chargeur embarqué de 7,2 kW. En revanche, il faudra acheter en accessoire le câble T2 destiné à se raccorder à une borne publique. Le câble pour une prise domestique est lui fournit en série. Kia propose également l’installation d’une prise renforcée pour 515 euros ainsi que la carte de chargement Kia Charge Easy qui est livrée avec la voiture et assure des recharges au prix de 0,49 €.



Une année en or pour Kia

La magnifique berline 100% électrique EV6 de Kia vient d’être élue voiture de l’année en 2022 par un jury de journalistes européens. Elle est l’une des rares véhicules du marché à posséder un système de 800 volts qui autorise une recharge express (80% de la batterie en 18 minutes). Kia annonce une autonomie de 528 km pour son modèle de 229 ch. Dès 47 990 euros.







