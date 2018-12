Article publié le 12/12/2018 à 02:35 | Lu 116 fois Kia Sportage 1.6 Diesel 136ch DCT7 4x4 : élégante et spacieuse Dans sa dernière version le Kia Sportage offre un bilan positif. Un design agréable à l’œil, de l’espace largement calculé et surtout de nouvelles motorisations qui permettent de coller parfaitement aux diverses réglementations.

Restylé avec discrétion mais efficacité, le Sportage offre une carrosserie moderne et élégante qui accompagne un intérieur retravaillé également dans son allure et son ergonomie. Le style épuré et l’espace disponible de l’habitacle font de ce SUV moderne un véritable véhicule familial.



Le nouveau Sportage en est à sa quatrième génération et bénéficie outre de son restylage d’un grand coup de balai dans les motorisations proposées au catalogue, cela afin de coller aux nouvelles normes et échapper le plus possible aux différents malus imposés par le gouvernement et l’Europe.



Exit les moteurs Diesel de 1,7 litres de 115 et 141 ch ainsi que le 2,0 litre de 136 ch. En lieu et place, on trouve un 1,6 CRDi de 115 ou 136 ch et un 2,0 CRDi hybride de 185 ch.

Pour cet essai, nous avions choisi le Diesel 1,6 de 136ch avec une boîte automatique DCT7 associée à une transmission intégrale dans la version GT Line Premium. Un modèle très haut de gamme facturé 39.790 euros. Inutile de préciser qu’à ce prix, l’équipement est particulièrement riche.



Large écran multimédia de 8 pouces, GPS à lecture des panneaux de vitesse, volant et sièges chauffants à l’avant comme à l’arrière, ouverture du coffre automatique, toit ouvrant, antibrouillard, caméra de recul à 360° et jantes de 19’ qui ne s’avèrent pas un avantage en définitive.



Particulièrement ergonomique, le tableau de bord offre une console très lisible ainsi que de multiples rangements. Les passagers arrière d’un espace d’une grande générosité et surtout d’une banquette aux réglages multiples qui offrent le meilleur confort. Et cela pour les trois passagers autorisés. Quant au coffre, vaste, il permet de charger sans aucune restriction les bagages de cinq personnes.

Au volant SUV familial, le Sportage 4 x 4, 136 ch possède les inconvénients de ses avantages. Son poids et sa puissance peu élevée n’en font pas un véhicule particulièrement dynamique. Il est très américain dans son comportement.



Rassurant, tranquille, il est parfait pour rouler à une vitesse de croisière qui correspond aux limitations de vitesses actuelles. Dès que l’on monte dans les tours, le moteur s’avère bruyant sans pour cela offrir plus de nervosité en reprise y compris en mode sport.

Dans tous les cas, il conviendra de ne surtout pas adopter la finition Line Premium qui impose des jantes de 19 pouces. Outre l’influence sur le prix des pneus lors de la rechange ou de l’achat de pneus neige, le confort de roulage est totalement dégradé. On ressent le moindre détail de la chaussée. Un choix qui implique également l’absence de roue de secours.



Quant à la consommation réelle calculée sur un parcours de 500 km comprenant de l’autoroute, des routes secondaires ainsi qu’un parcours de montagne, elle s’est établie à une moyenne de 5,46 litres aux km ce qui est tout à fait raisonnable.



Séduisant, très bien équipé, spacieux et bénéficiant de sa garantie de 7 ans ou 150.000 km, le nouveau Sportage est attrayant. On a hâte de pouvoir essayer la future version hybride du moteur 1,6 CRDi. Pour l’instant, il bénéficie d’un excellent rapport prix/équipement qui s’ajoute au style Kia particulièrement réussi.



Joël Chassaing-Cuvillier

​Le Kia Sportage Diesel 1.6 136ch DCT7 4 X 4 GT Line Premium en chiffres : Moteur Diesel 4 cylindres en ligne – 1 598 cm3 (77 x 85,8 mm) – 136 ch à 4 000 tr/min – 320 Nm à 2000 tr/min –

Boîte automatique DCT7 à rapports

Dimensions : 449,5 x 185,5 x 164,5 cm, empattement : 267 cm

Poids : 1688 kg

Pneumatiques 245/45 R19

Vitesse : 180 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 12 s

Émissions de CO2 : 133 gr/km

Prix : 39.790 euros













