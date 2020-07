Article publié le 27/07/2020 à 01:00 | Lu 163 fois Keep the link : tombola solidaire pour équiper les services de géronto-psy en tablettes numériques





Initiative intéressante : en effet, l’association Aresato* vient de lancer une tombola solidaire pour équiper en tablettes les services de géronto-psy, qui sont les grands oubliés de cette crise sanitaire. Plusieurs dizaines de lots sont à gagner, en réalisant une bonne action en achetant un billet à 5 euros ! Détail.





Dans ce contexte, les services de gérontologie au sein des hôpitaux psychiatriques restent les grands oubliés de cette crise sanitaire sans précédent.



De fait, les contraintes psychiatriques entrainent souvent pour les patients, l'impossibilité de voir leurs proches ; à cela s'ajoute le fait que l'altération cognitive modifie leur intention d'entrer en contact avec leur famille.



Or, la constance du lien eu égard à l'oubli est fondamentale ! Et l'hospitalisation fragilise ce lien encore aggravé par l'isolement. Comment pallier cet isolement ? C’est ce que cherche cette association en souhaitant mettre à disposition des services de géronto-psy, des tablettes pour permettre à ces ainés de communiquer avec leur famille via cette tombola solidaire baptisée « Keep the Link » (garde le lien en français). Elles pourront ainsi, avec l'aide du personnel soignant, être plus souvent en contact avec leurs familles.



Comme le souligne le Docteur Edgard Ridoux, médecin gériatre à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean : « souvent les proches sont loin et cela accentue le mal-être des patients de nos services et les conduit à la dépression. Il n'est pas rare que nos patients soient confinés en temps d'épidémie de grippe par exemple, mais jamais nous n'avions vécu des temps d'isolement aussi longs ».



Et de poursuivre : « c'est ainsi qu'un outil numérique permettant les appels en visioconférence nous est apparu comme essentiel. La communication avec la famille est beaucoup plus performante par l'image parce qu'elle est une réalité immédiate et affective ».



Les



Chaque billet est vendu au prix de 5 euros. A la fin de l'opération, au 31 octobre 2020, un tirage au sort permettra de récompenser une centaine de personnes. L'objectif est de récolter 150 000 euros qui permettront de distribuer environ 300 tablettes.



