Jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour leurs animaux de compagnie ? En France, 61% des foyers possèdent un animal. Si adopter un chien ou un chat semble être un choix affectif, la réalité financière est tout autre. De l'adoption aux soins, en passant par l'alimentation et les imprévus, posséder un animal peut coûter cher au long de sa vie. Dans ce contexte, Yomoni a interrogé 2 110 propriétaires d'animaux pour comprendre jusqu'où les Français sont prêts à aller financièrement pour leurs compagnons.





La question de la responsabilité financière des propriétaires d’animaux devient centrale et pourrait expliquer les chiffres alarmant des abandons, souvent soulignés par les associations » souligne Tom Demaison, directeur Communication de Yomoni.





Adoption : un coup de cœur qui peut coûter cher !



Selon les données les plus récentes (source : Baromètre Facco-Odoxa 2024) :

61% des Français possèdent un animal de compagnie.

Pour l’acquérir, près du tiers (32%) n’a pas mis la main au porte-monnaie et ont préféré l’adoption ou le don.

Ensuite, 21% des propriétaires ont dépensé moins de 100 €, ce qui correspond généralement aux petits animaux comme les poissons, rongeurs ou certains chats et chiens issus d’adoptions avec des frais réduits.

Plus nombreux, un quart des propriétaires a investi entre 100 et 500 euros, ce qui est fréquent pour les chiens et chats achetés en animalerie ou auprès d’éleveurs amateurs.

Plus rares, 16% ont payé entre 500 et 1 500 euros, ce qui concerne surtout les animaux de race. Enfin, une minorité (6%) a dépensé plus de 1 500 euros, notamment pour des chiens de prestige, des chevaux ou des NAC très rares.



Les dépenses mensuelles : un coût souvent sous-estimé



Une fois l’animal à la maison, difficile d’échapper aux dépenses quotidiennes comme la nourriture, les soins et les nombreux accessoires.

Chaque mois, un gros tiers (36%) des propriétaires se situe dans la fourchette de 50 à 100 euros, reflétant des dépenses modérées pour des animaux tels que les chiens et les chats.

Une proportion de 21% dépense moins de 50 euros, ce qui est courant pour des animaux de petite taille ou nécessitant des soins minimalistes.

Une part équivalente, soit 22%, dépense entre 100 et 200 euros, généralement pour des soins réguliers et une alimentation de qualité.

Enfin, une minorité de 17% dépasse les 200 euros, souvent pour des animaux de grande taille ou nécessitant des soins vétérinaires fréquents.



Un animal de compagnie : une addition salée sur toute une vie !

Avec une fourchette allant de 110 000 à 600 000 euros, les chevaux et poneys détrônent tous les animaux confondus. Ils représentent les coûts les plus élevés, en raison des besoins en nourriture, en hébergement et en soins vétérinaires, ainsi que par leur durée de vie plus longue que pour les autres animaux.

À la deuxième place, ce sont les chiens (12.000 à 45.000 euros) dont les estimations peuvent varier considérablement en fonction de la race, de la taille et des soins requis. Enfin, les chats arrivent à la troisième place du podium avec des dépenses entre 8 000 euros à 38 000 euros.



Ces estimations montrent que la possession d'un animal de compagnie n’est pas un acte anodin et représente un engagement financier important sur le long terme. Une notion que tous les futurs propriétaires doivent prendre en compte dans leur décision.





Le prix de l’amour : les animaux sont-ils devenus un luxe ?

Une grande majorité des Français, soit plus de 52%, perçoit le coût d'entretien d'un animal de compagnie comme trop élevé, en raison des dépenses liées à la nourriture, aux soins vétérinaires ainsi qu’aux accessoires.

Mais ce caractère luxueux de la possession d'un animal n'est pas une nouvelle tendance pour un petit tiers (32%) des personnes interrogées.

Seulement 16% estiment que malgré les coûts, posséder un animal reste une option viable et accessible pour tout le monde.

Pour avoir un animal de compagnie et éviter les difficultés financières, plus d’un Français sur deux (53%) estiment qu’il est nécessaire de gagner entre 1 500 et 2 500 euros net par mois.

Une petite proportion des répondants (11%) pense qu'un revenu inférieur à 1 500 euros serait suffisant pour entretenir un animal sans problème d’argent. Une vision optimiste ou bien le choix d'animaux à faible coût d'entretien.

Enfin, pour un gros tiers (36%) des répondants restants, il est préférable d’avoir des revenus supérieurs à 2 500 euros par mois pour assurer un bon niveau de vie à son animal et à ses maîtres.



Chaque année en France, environ 200 000 animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, sont abandonnés. (source : étude du CNR BEA)

Pour éviter les mauvaises adoptions, une large majorité des Français (près des trois-quarts, 73%) est favorable à l'idée d'imposer un test financier avant l'adoption d'un animal. Cette réponse est le reflet d’une préoccupation croissante pour le bien-être animal et une volonté de réduire le nombre croissant d'abandons. Les partisans de cette idée estiment qu'une évaluation des capacités financières des adoptants peut aider à garantir que les animaux soient placés dans des foyers capables de subvenir à leurs besoins sur le long terme.

Une minorité de répondants (27%) défend l'idée que l'adoption d'un animal devrait rester une décision personnelle et libre, sans contraintes administratives.



Des opinions bien différentes qui soulignent le dilemme entre la protection des animaux et le respect des droits individuels des potentiels adoptants.





Croquettes, soins et imprévus : jusqu’où va l’amour des Français pour leurs animaux ?

En cas de difficultés financières, 42% des Français chercheraient d'abord à diminuer les dépenses associées à leurs animaux. Cela pourrait inclure des choix alimentaires moins coûteux, moins de soins vétérinaires ou une réduction des accessoires.

Mais celles et ceux qui préfèrent ajuster leurs propres dépenses avant de toucher à celles de leurs animaux sont plus nombreux avec 44% de représentativité.

Bien que l’option de la séparation soit la moins souhaitable, 14 % des Français sont prêts à l’envisager.

Une majorité des propriétaires d'animaux a déjà reporté un achat personnel à cause des dépenses liées à leur animal. En effet, 36% d’entre eux l'ont fait plusieurs fois et 41% rarement, soit un total de 77% ayant été impactés financièrement. Seul un petit quart (23%) déclare ne jamais avoir reporté d’achat pour cette raison. Ces chiffres illustrent l'importance du budget consacré aux animaux de compagnie et soulignent que pour beaucoup, leur bien-être passe avant certaines dépenses personnelles.

Une grande partie des propriétaires (42%) adapte des décisions majeures, comme le choix des vacances ou du logement, en fonction de leur animal, témoignant de leur engagement.

39% reconnaissent un impact occasionnel, tandis qu’une minorité (19%) affirme que leur animal n’influence pas leurs habitudes. Une tendance qui illustre bien l'importance croissante des animaux dans la vie quotidienne et des choix de consommation.

La majorité des propriétaires (52%) privilégie l'utilisation de leur épargne pour couvrir les frais imprévus liés à leur animal, témoignant d’une certaine anticipation.

21% choisiraient d'étaler les paiements ou de contracter un prêt, montrant que ces dépenses peuvent parfois être difficiles à assumer immédiatement.

11% se tourneraient vers leur entourage pour obtenir une aide financière.

Enfin, 16% déclarent qu'ils renonceraient au soin si le coût était trop élevé, mettant en évidence une problématique d’accessibilité aux soins vétérinaires pour une partie des propriétaires.



*Méthodologie : Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 2 110 personnes résidant en France, âgées de 18 ans et plus et possédant au moins un animal de compagnie. Sondage effectué en ligne en février 2025 à partir du panel de répondants BuzzPress (27 500 personnes en France sondées électroniquement par email et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn).







