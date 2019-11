Article publié le 12/11/2019 à 03:18 | Lu 125 fois Joyeuse retraite ! Quand tout ne se passe pas comme prévu... (film) Le film Joyeuse retraite ! de Fabrice Bracq, avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque sortira sur les écrans le 20 novembre prochain. Une comédie totalement dans l’air du temps qui aborde avec humour (mais aussi clairvoyance) le passage à la retraite d’un couple qui s’apprête à partir vivre au Portugal.

De plus en plus de films abordent les différentes questions liées au vieillissement : couple, sexualité, vivre ensemble et bien évidemment, la retraite. Vaste sujet et époque charnière dans la vie d’un être humain.



L’un des derniers long-métrages en date sur le sujet est le film de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque qui forment à l’écran un couple cohérent de futurs retraités : Philippe et Marilou.



Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : celui de partir vivre tranquille leur retraite au Portugal, comme de nombreux Français d’ailleurs. Oui mais voilà, comme dans toute bonne comédie qui se respecte, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu !



Eux qui pensaient enfin être libres de toute contrainte… Leur famille a d’autres projets pour eux ! Et pas forcément des plus reposants.













