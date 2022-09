Journée mondiale des personnes âgées : dire non à l'âgisme

En 2015, l’OMS mentionnait que certains travaux de recherche montraient que les personnes âgées ayant une attitude négative vis-à-vis de leur propre vieillissement vivent en moyenne 7,5 années de moins que celles ayant une attitude positive.L’âgisme est d’autant plus délétère, qu’en plus de discriminer les plus âgés de nos sociétés, elle dessert les plus jeunes en ne leur permettant pas de nourrir une vision rassurante de leur avenir qui est… de devenir vieux !Faire évoluer le regard de la Société sur le grand âge, favoriser la citoyenneté des personnes âgées, lutter contre l’âgisme,… sont autant de thèmes sur lesquels l’AD-PA (association des directeurs de maisons de retraite) se mobilise depuis de nombreuses années et avance des propositions au travers d’une réflexion globale.Le ministre de l’Autonomie, Jean-Christophe Combe a confirmé, lors de son récent entretien avec l’AD-PA, sa volonté de travailler cette question et l’AD-PA s’en réjouit.L'Etat devra donc mettre en évidence la réalité de l’âgisme, et en souligner le caractère intolérable, (comme il le fait à juste titre dans le cas d’autres discriminations comme le racisme, l'antisémitisme, le sexisme ou l'homophobie) et prendre les dispositions qui s’imposent.