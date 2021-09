Article publié le 14/09/2021 à 01:00 | Lu 104 fois Journée mondiale de l'arthrose : cures Rhumatologie aux Thermes d'Avellard et de Bride-les-Bains





A l’occasion de la Journée mondiale de l’arthrose, le 17 septembre prochain, les Thermes d’Allevard et de Brides-les-Bains ont souhaité mettre en avant leur cure thermale « Rhumatologie » qui s’adressent aux patients atteints d’arthrose. En effet, dans l’arsenal thérapeutique, à côté des médicaments et pose de prothèses, la médecine thermale, l’alimentation et l’activité physique ont un rôle prépondérant à jouer.

Pour rappel, l’arthrose est une pathologie qui s'attaque aux articulations et, progressivement, les déforme. Elle est caractérisée par des douleurs aux mouvements et une raideur des articulations.



Avec 9 à 10 millions de personnes en France touchées par cette maladie (soit environ 17% de la population), l’arthrose est la maladie rhumatismale la plus fréquente. Et le vieillissement des Français dans les années à venir ne va pas arranger les choses.



Pour répondre aux douleurs des patients atteints d’arthrose, les Thermes d’Allevard proposent la cure thermale rhumatologie qui apaise naturellement les douleurs liées à l’âge, les rhumatismes inflammatoires ou dégénératifs.



Grâce à sa composition, l’eau d’Allevard est particulièrement adaptée au traitement de toutes les pathologies du domaine de la rhumatologie. Elle soulage et retarde la dégradation articulaire. Cette cure est également recommandée pour une récupération fonctionnelle plus rapide à la suite d’interventions chirurgicales ou de traumatismes importants.



Pour soulager les curistes, l’équipe thérapeutique des Thermes d’Allevard a également développé des programmes additionnels qui se déroulent dans le cadre d’une cure thermale conventionnée Rhumatologie (RH) de 18 jours, comme le programme « Douleurs articulaires chroniques et arthrose ».



Ces programmes sont à la charge du patient en complément d’une cure conventionnée. Ils associent donc soins thermaux avec la cure rhumatologie et soins spécifiques comme la pratique d’activités en groupes et le partage d’expériences entre patients qui contribuent également à leur mieux-être.



Les curistes sont sensibilisés aux bonnes pratiques pour soulager l’arthrose et les douleurs articulaires chroniques comme les maux de dos. L’objectif est multiple : comprendre, maîtriser, soigner et préserver la mobilité articulaire pour enregistrer les bons gestes posturaux.



Les Thermes de Brides-Les-Bains proposent quant à elles, une cure thermale double orientation -Amaigrissement (AD) et Rhumatologie (RH)– d’une durée de 18 jours, pour perdre du poids sereinement et retrouver sa mobilité sans douleur.



Preuve de son intérêt thérapeutique, les deux-tiers -65%- des curistes optent pour cette double orientation. Les différents soins prodigués à Brides-les-Bains (cataplasmes, massages, bains, exercices de mobilisation en piscine thermale) favorisent une mobilisation douce et progressive du corps.



Les Thermes s’appuient sur deux établissements complémentaires : à Brides-les-Bains, les soins thermaux ; à Salins-les-Thermes, les Grands Bains de Salins qui regroupent la très grande piscine thermale antidouleurs ainsi que les cabines de soins de bain en eau courante.



« La cure thermale Double Orientation amorce une perte de poids qui soulage les articulations et atténue les douleurs. Nous proposons en plus des soins un atelier de cuisine sur le thème du lien entre l’inflammation et l’alimentation. De même, une conférence spécifique permet à nos curistes de mieux comprendre leur pathologie, de chasser les idées reçues et de mieux cerner le type d’activité physique à pratiquer, le rythme alimentaire à adopter... » souligne Nathalie Négro, responsable du centre nutritionnel des Thermes de Brides-Les-Bains.



Etroitement liée à la prise en charge diététique, l’activité physique est primordiale dans la prise en charge de l’arthrose. Elle permet d’entretenir la mobilité articulaire, de renforcer les muscles péri-articulaires et d’en limiter l’inflammation. En augmentant l’équilibre, elle réduit les risques de chutes. Enfin, l’amélioration de la condition physique conduit à une meilleure qualité de vie.



La cure Double orientation AD + RH aux Thermes de Brides-les-Bains est recommandée pour les maladies digestives et les troubles du métabolisme résultant d’une surcharge pondérale (comme le diabète de type 2), de rhumatismes, d’arthrose, d’affections du dos.



A l’issue de cette cure double orientation le curiste constatera une meilleure mobilité, des douleurs articulaires atténuées et une perte de poids grâce à la synergie des soins et activités.



Il est également possible de suivre une cure thermale conventionnée« rhumatologie » (RH) de 18 jours, elle constitue un traitement efficace et sans effet secondaire pour soigner les rhumatismes et l’arthrose.









