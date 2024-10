Journée internationale des personnes âgées : des initiatives pour mieux vieillir Découvrez ce qu’est la journée internationale des personnes âgées La population est de plus en plus vieillissante. En France, on compte 13.748.120 personnes âgées de plus de 65 ans et plus de 750 millions dans le monde entier. D’après certaines prévisions, ce nombre devrait doubler d’ici 30 ans pour atteindre, environ 1,5 milliard de personnes âgées. Afin de sensibiliser la population, les Nations Unies ont décidé de mettre en place la journée internationale des seniors. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 01/10/2024

Permettre aux personnes âgées d’être moins isolées

Rien qu’en France, le nombre de personnes âgées est conséquent. Si certaines d’entre elles peuvent compter sur le soutien de leurs proches ou leur famille, ce n’est pas le cas de toutes.



Beaucoup de seniors sont isolés de tout et de tout le monde. Certains meurent, même, dans l’indifférence la plus totale.



C’est pour cela que la journée internationale des personnes âgées a été créée et que l’on retrouve des sites comme



Sensibiliser les gens aux problèmes rencontrés par les personnes âgées

Au quotidien, les personnes âgées rencontrent un grand nombre de problèmes et d’obstacles et il est important de sensibiliser le public à ces différentes problématiques. Dans certains pays, les seniors n’ont pas accès aux soins et vivent dans des conditions précaires.



Grâce à la journée internationale des personnes âgées, il est possible de créer du lien entre les populations jeunes et les populations âgées. Ainsi, les jeunes peuvent mieux comprendre les difficultés qui vivent les seniors chaque jour.



Cette journée a aussi pour but de mettre en avant le travail des nombreuses associations qui œuvrent en faveur des personnes âgées.



Peut-on participer à la journée internationale des personnes âgées ?

Notez la date du 1er octobre dans votre agenda, c’est là qu’aura lieu la journée internationale des personnes âgées. À travers le monde, de nombreux pays et villes organisent des animations, des activités, des spectacles, des expositions…



Bien évidemment, en lien avec les seniors. Mais attention, ce genre d’initiative n’est pas organisée dans toutes les villes alors n’hésitez pas à vous renseigner pour savoir si quelque chose aura lieu dans votre commune le 1er octobre.



Au moins 1 personne âgée sur 4 affirme souffrir de solitude, ce qui représente environ 2 millions de personnes. Ce sont des nombres aussi conséquents qu’alarmants. Des initiatives comme la journée internationale des personnes âgées sont extrêmement bénéfiques.



