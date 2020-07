Journal d'un médecin au temps du coronavirus du Dr Bertrand Legrand

La pandémie de coronavirus fait les gros titres depuis quatre mois… Et compte-tenu du nombre de personnes atteintes, cela n’est pas près d’être terminé ! Et il faut surement s’attendre à une deuxième vague (le port du masque obligatoire était une évidence) dans les semaines à venir, voire les mois prochains.



Ce livre, rédigé au jour le jour par un homme confronté au virus, par ce médecin de terrain, est un « coup de gueule contre l’incurie des pouvoirs publics qui ont laissé le personnel de santé en manque de munitions", en manque d’à peu près tout pendant des semaines : masques, combinaisons, gel, etc. La France n’était clairement pas préparée à une telle épidémie…



Tout a commencé un vendredi 13… Le 13 mars 2020 : « j'ai reçu hier mon ordre de mobilisation. C'était un coup de fil d’un cadre de la Caisse de Tourcoing. Le ton était grave : « Docteur, je vous appelle car vous devez vous préparer. Dans l'Est les généralistes sont submergés, le nouveau coronavirus a écrasé toutes les autres pathologies. Ce sera à votre tour dans la semaine qui vient.

Il va vous falloir doubler, voire tripler, votre capacité de consultation. Préparez-vous, docteur. On va avoir encore plus besoin de vous. »



Cet ouvrage est un livre d’histoires vraies de patients relatées par ce docteur qui raconte son combat aux premières lignes, à l’hôpital mais aussi dans les maisons de retraite (Ehpad) voisines où, certains guériront et d’autres... pas.



Bertrand Legrand habite et exerce à Tourcoing. Il est secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) des Hauts de France. Il travaille avec sa femme médecin dans l'unique cabinet médical pour les 8 000 habitants de la ZUP de la Bourgogne, quartier concentrant difficultés sociales et humaines à Tourcoing.