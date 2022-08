Article publié le 31/08/2022 à 09:49 | Lu 143 fois Jouer aux jeux vidéo afin d'entretenir les liens entre les générations





Selon l’étude becoming* réalisée pour APEF** en 2021, une large majorité (80%) de seniors affirme qu’il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux vidéo. Si 95% des jeunes (13-25 ans) ont déjà joué aux jeux vidéo et 69% y jouent toujours, les plus de 60 ans ne sont pas en reste : ils sont 62% à avoir déjà joué aux jeux vidéo et 30% y jouent encore.

Massivement approuvés par les jeunes, les jeux vidéo bénéficient d’une image positive, même si

plus clivante auprès des plus de 60 ans : ainsi, 94% des jeunes (soit la quasi-totalité) ont une image positive vs les deux-tiers (67%) des seniors.



La pratique du jeu vidéo entre petits-enfants et grands-parents concernerait la moitié des deux groupes. Ainsi plus de la moitié (54%) des petits-enfants indiquent avoir déjà joué aux jeux vidéo avec au moins l’un de leurs grands-parents. Un chiffre confirmé côté grands-parents.



Autre point, les trois quarts des jeunes apprécieraient de jouer aux jeux vidéo avec leurs grands-parents et aimeraient à près des trois-quarts (72%) que leur grand-père ou grand-mère soit initié aux jeux vidéo pour partager ce moment ensemble.



De leur côté, les grands-parents, qui ont une image plus mitigée des jeux vidéo, sont un peu moins enthousiastes : ils sont tout de même 55% à apprécier (ou apprécieraient) de jouer aux jeux vidéo avec leurs petits-enfants.



D’autre part, une légère majorité (59%) de grands-parents se dit prête à être initiés pour partager un moment privilégié avec leurs petits-enfants. Au final, toujours selon cette étude, plus de 8 jeunes sur 10 et près de 7 seniors sur 10 s’accordent tout de même sur l’intérêt du jeu vidéo pour renforcer le lien intergénérationnel.



*Enquête menée du 21 au 25 mai 2021 par voie électronique, auprès d’un échantillon représentatif de 500 jeunes de 13 à 25 ans et 509 Français âgés de plus de 60 ans.



**L’APEF a été créée en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Il s’agit d’un réseau de 120 agences de services à la personne réparties sur toute la France. L’entreprise propose des prestations de ménage-repassage, aide aux seniors, jardinage-bricolage et garde d’enfants. Elle s’adresse à toutes les catégories d’âge.









