Jeunes pousses et vieux croutons : une BD imaginée par un centenaire et des écoliers Le centenaire Jacques Berger qui réside à l’Ehpad de la Fondation Cognacq-Jay de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), accompagné de jeunes écoliers âgés de 7 à 11 ans, a fait le pari, un peu fou certes, de réaliser une bande dessinée ! La voici.







Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, intergénération, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce livre « Jeunes Pousses et Vieux Croûton », une bande dessinée qui découle des rencontres entre un centenaire et des écoliers, entièrement écrite et dessinée par les élèves puis pilotée et mise en page par Françoise Leschemelle, bénévole à l’association Pass-Age.



« En 100 ans j’en ai vu des choses, mais je n’ai jamais autant aimé créer un projet, quel bonheur de voir se construire cette BD avec ces jeunes » explique Jacques Berger.



Cette bande dessinée souhaite montrer qu’il n’y a pas d'âge pour rêver ! Après une première publication à destination du personnel de la maison de retraite en 2022, voir cette bande dessinée en vente dans d’autres Ehpad ou dans des librairies serait l’aboutissement de projet.



Cette production collective aborde les visites des jeunes écoliers à l’Ehpad et leurs échanges aussi bien avec les personnes âgées résidentes qu’avec les professionnels de l’établissement.



En retraçant avec légèreté et humour la vie dans un établissement, cette bande dessinée montre ainsi de manière enfantine aux familles des résidents, ou futurs résidents, la façon dont se déroule le quotidien des maisons de retraire. Cela vise à décloisonner la vision que l’on porte sur ces lieux de vie et de les rendre plus accessibles.



La prochaine étape est donc de trouver un éditeur pour une publication au niveau national et pourquoi pas international ! De quoi faire rayonner cette BD et inspirer des initiatives similaires qui apportent un vent de jeunesse dans les Ehpads.

Article publié le 19/04/2023 à 01:00 | Lu 56 fois



