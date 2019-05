Article publié le 10/05/2019 à 09:13 | Lu 444 fois Jean-Jacques Savin : il traverse l'Atlantique dans un tonneau à 72 ans ! De nos jours, les seniors ne cessent de nous étonner et de nous montrer que la vie ne s’arrête pas à la retraite. Jean-Jacques Savin en est un bon exemple. En effet, âgé de 72 ans, cet ancien militaire vient de traverser l’Atlantique à bord d’un tonneau, uniquement grâce aux courants marins.

Voici un exploit qui devrait rabattre le caquet de nombreux directeurs des ressources humaines qui estiment que passés les 50 ans, on n’est plus bon à grand-chose, on n’est plus capable de tenir sous le stress et on n’est plus à même de se fixer des challenges. C’est faux, bien évidemment, mais eux, ils ne le savent pas…



En effet, Jean-Jacques Savin est un ancien militaire âgé de 72 ans qui vient de réaliser un exploit incroyable. Il s’est laissé dériver au gré des courants marins pendant quatre mois dans un tonneau orange aménagé (3 mètres de long et 2.10 mètres de diamètre).



Parti des Canaries le 26 décembre dernier, il vient d’arriver à Fort-de-France au bout de 127 jours en mer et 5.800 km à dériver dans sa capsule de 6m2. Aucun moteur, aucune voile, pas de rame, juste la force des courants qui lui ont fait traverser l’une des mers les plus dangereuses au monde dans le cadre d’une expérience scientifique.



Jean-Jacques Savin est un grand admirateur du navigateur Alain Bombard, qui avait traversé l’Atlantique en solitaire à bord d’un canant pneumatique en 1952.



L’exploit de cet homme montre bien que l’âge n’empêche pas de réaliser des choses extraordinaires. Un bel exemple. Chapeaux bas.













Dans la même rubrique : < > Chanel 12 : Ali Mac Graw, 82 ans, en égérie de la marque de luxe Keanu Reeves, 54 ans, égérie de Saint Laurent