Article publié le 25/06/2020 à 02:53 | Lu 59 fois Je créé mon carré médicinal : 20 plantes pour composer sa pharmacie naturelle (livre)





Les éditions Terre vivante ont publié en mars dernier, l’ouvrage du Dr Christine Cieur intitulé : Je crée mon carré médicinal, 20 plantes pour composer sa pharmacie naturelle (120 pages, 14 euros). Un livre d’actualité dans ce monde où prendre sa santé en main et être autonome n’a jamais été aussi important !

Depuis quelques années, la phytothérapie rencontre un succès croissant auprès des Français. Ainsi, selon un sondage de 2011 (mais toujours d’actualité) réalisé par la Sofres, près des deux-tiers (63%) des Français plébiscitent le fait de soigner par les plantes.



Plusieurs raisons à cela : la prévention pour 43% des consommateurs et un complément à la « médecine classique » pour plus du tiers (35%) d’entre eux.



Oui mais quels sont les remèdes naturels contre le stress ? Comment lutter contre l’insomnie grâce aux plantes ? Peut-on entretenir naturellement sa libido ? Pour faire le tri entre les plantes toxiques (il y en a énormément) et celles qui soignent, des siècles d’expérimentations ont été nécessaires.



Mais qui connait les propriétés de l’achillée millefeuille, de l’aigremoine, de la grande bardane, du basilic, du souci des jardins, de la camomille romaine, du cassissier, de la grande consoude, de l’échinacée pourpre, de l’eschscholtzia, de la guimauve, de la lavande, de la mélisse, de la menthe poivrée, du millepertuis, de la reine-des-prés, du romarin, de la sauge officinale, du thym ou de la verveine odorante.



Le Dr Christine Cieur, docteur en pharmacie, connait parfaitement toutes ces plantes qui sont répertoriées au sein de cet ouvrage et expliquées par le menu. En effet, cette femme est une experte renommée en phytothérapie et aromathérapie.



Dans cet ouvrage de 120 pages vous trouverez donc toutes les indications pour cultiver vous-même les plantes médicinales qui soulagent les petits maux du quotidien. Naturellement, cette spécialiste détaille la culture de ces plantes et apporte aussi des précisions sur leurs propriétés thérapeutiques, leurs utilisations, leur transformation et leur conservation.









