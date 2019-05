Article publié le 24/05/2019 à 01:00 | Lu 69 fois Jardin d'Arcadie : six nouvelles résidences en 2019 Les Jardins d’Arcadie poursuivent leur développement sur l’ensemble du territoire et se fixent l’objectif de multiplier par deux leur offre de résidences au service des seniors d’ici quatre ans passant de 39 établissements ouverts à fin 2019 à plus de 70 à l’horizon 2023.

Depuis 2008, le groupe développe des résidences services dédiées aux seniors autonomes et semi-autonomes en quête de lien social et d’un habitat plus adapté. Véritable alternative entre le domicile historique et les structures médicalisées, ces résidences qui ont le vent en poupe, offrent confort, services, activités et sécurité, autant de paramètres propices à la sérénité et au bien-vieillir.



Plus que de simples logements, les résidences sont des lieux de vie, ouvertes sur le monde où il fait bon vivre et où chacun est libre d’aller et venir et de faire ce qui lui plaît. Après Villefranche-sur-Saône (69) et Toulon (83), ce sont six nouvelles résidences qui vont venir compléter l’offre des Jardins d’Arcadie en 2019.



Chaque résidence possède en moune centaine appartements, avec une surface habitable moyenne de 40 m2 correspondant à la demande locative. On trouve des studios, T1bis, T2, T3 et quelques T4. Ils comprennent une cuisine ouverte équipée, une grande salle d’eau avec douche à l’italienne, des barres de maintien, des placards aménagés, des volets roulants électriques, des sols à l’entretien facilité, des interrupteurs luminescents ainsi que des serrures électroniques.



Les 600 m2 d’espaces collectifs au sein de chaque résidence sont dédiés aux échanges. Ils favorisent les liens entre résidents, mais aussi avec les organismes extérieurs comme les associations ou les écoles. Des partenariats sont créés dans chaque ville pour dynamiser les interactions et promouvoir les échanges intergénérationnels.



Ouistreham (14) : résidence ouverte depuis le 1er avril 2019

À 150 mètres de la plage de Riva Bella et de sa belle promenade, la résidence prend place dans un environnement animé toute l’année et offre un accès direct au centre de Thalassothérapie, au Casino et à l’Office de Tourisme notamment. Les résidents peuvent profiter des commerces et des services de proximité installés au pied de la résidence, sur l’Avenue de la Mer, qui regroupe une cinquantaine de boutiques sur près de 800 mètres. 95 appartements à la location du T1 au T3



Saint-Jean-de-Braye (45) : résidence ouverte depuis le 28 avril 2019

Dans le nouveau quartier durable « Éclo », trait d’union paysager entre la ville et les bords de Loire, la résidence offre un cadre de vie paisible et verdoyant, propice à la sérénité des seniors. Desservie par les lignes de bus et le tramway qui permet de rejoindre Orléans en 20 minutes, les résidents ont tout le loisir de profiter de leurs activités préférées. Une navette, au sein même de la résidence, offre aussi aux résidents qui le souhaitent la possibilité de se déplacer tout en étant accompagnés. 84 appartements à la location du studio au T3



Bourges (18) : ouverture en juin 2019

Adossée au quartier historique de la Cathédrale, en bordure de la vieille ville, la résidence évolue dans une ambiance paisible tout en restant connectée à la vie urbaine. Les commerces sont accessibles à pied en moins de 5 minutes, tout comme la mairie, les administrations ou les services du quotidien. 82 appartements à la location du studio au T3



Lagny-sur-Marne (77) : ouverture en juillet 2019

Implantée au cœur de la ville, sur le site de l’ancienne polyclinique, la résidence se situe dans un quartier dynamique et animé et conjugue la proximité des commerces, des centres d’intérêts et des transports en commun. Les halles du marché couvert, les commerces de bouche et les restaurants sont à deux pas. Les adeptes de promenades apprécieront tout particulièrement de flâner sur les bords de Marne à 450 m de la résidence. 94 appartements à la location du studio au T4



Golfe-Juan (06) : juillet 2019

Son paysage maritime, ses vastes étendues de plages et son vieux port font de Golfe-Juan un lieu de vie agréable et animé en toutes saisons. La résidence est un havre de paix dans un environnement verdoyant, à seulement dix minutes à pied des commerces, de la plage, du port ou encore de la gare. 71 appartements à la location du T1 au T3



Amiens (80) : ouverture en novembre 2019

La résidence évolue dans le Carré Perret, quartier en plein renouveau, et prédominé par la Tour Perret, symbole d’Amiens conçue par l’architecte Auguste Perret, classée monument historique depuis 1975. Ce quartier redessine le cœur de ville avec un hôtel, des commerces, des immeubles dans un nouvel espace vivant, aéré et empreint d’histoire. La résidence conjugue la proximité des commerces, des centres d’intérêts et des transports. 95 appartements à la location du T1 au T3











Dans la même rubrique : < > Stannah : 750.000 monte-escaliers installés dans le monde Prix Hlm, partenaire des âgés : quatrième édition