Japon : une retraite à 80 ans pour les fonctionnaires nippons

Le Japon est le pays le « plus vieux au monde » depuis des années déjà. Il préfigure ce que seront les continents européens et nord-américains dans quelques années, mais également la Chine qui connait un vieillissement accéléré de sa population.



En se promenant dans Tokyo, mais également dans les autres grandes villes du pays et même dans les campagnes, il n’est pas rare de voir des personnes âgées travailler : dans les hôtels, dans les restaurants, dans les services, dans les grands magasins, etc. Le fait est que les pensions sont faibles au Pays du soleil levant ; on estime à ce propos que près d’un ainé sur cinq vivrait sous le seuil de pauvreté…



Ces derniers jours, le premier ministre nippon Shinzo Abe a annoncé que l’âge de la retraite allait être repoussé pour les fonctionnaires japonais, passant de 70 à 80 ans. Pour ceux qui le souhaitent uniquement et avec une pension qui augmentera en conséquence. Mais gageons que la plupart de ces employés d’état âgés continueront de travailler le plus longtemps possible, c’est comme ça au Japon !



Cette décision est la conséquence directe d’un manque de main d’œuvre permanent dans un pays qui refuse fermement d’avoir accès à l’immigration, d’où le développement, en parallèle, de la robotique. Ce qui entraine donc un budget de retraite qui diminue d’année en année…



Selon de récentes statistiques, les personnes âgées japonaises de 75 ans et plus sont plus nombreuses que les jeunes de moins de 15 ans. Précisons par ailleurs que cela fait déjà plusieurs années que les plus de 65 ans étaient plus nombreux que les moins de 15 ans. Mais même en plaçant la « barre plus haut », à 75 ans, le nombre d’anciens surpasse celui des jeunes générations...