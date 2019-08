Japon : une queue robotisée pour favoriser l'équilibre des ainés

Le Japon est le « pays le plus vieux au monde ». C’est en effet celui qui, depuis des années, compte le plus grand nombre de personnes âgées au sein de sa population. Or, contrairement à d’autres nations, les Japonais ne souhaitent pas avoir recourt -ou très peu- à l’immigration pour trouver des aides à domicile.



Dans ce contexte, les chercheurs nippons travaillent d’arrache-pied à la conception de robots qui permettront, « demain », d’aider les personnes âgées dans leur quotidien et de favoriser le maintien à domicile en toute sécurité.



On le sait, l’une des grandes craintes des personnes âgées est la chute. Des chutes qui peuvent entrainer des conséquences dramatiques, voire même fatales à plus ou moins long terme. Il convient donc de tout faire pour limiter ce risque.



Au Pays du soleil levant, comme le montre une vidéo du journal The Guardian, des chercheurs ont imaginé une queue robotisée qui visent à permettre de favoriser l’équilibre des anciens. Si l’idée peut sembler quelque peu farfelue, rappelons que les ancêtres des êtres humains possédaient une queue… une queue perdue il y a plusieurs millions d’années !



Plus concrètement, cette queue robotisée, sorte d’exosquelette mis au point par des ingénieurs de l’Université de Keio à Tokyo s’inspire de la queue de l’hippocampe. D’une longueur d’un mètre (ajustable), elle se fixe à la taille de la personne et l’aide à garder l’équilibre, un peu comme un pendule. Elle est équipée de quatre « muscles » artificiels et peut aller dans huit directions différentes.



Un concept intéressant même si on imagine assez difficilement des ainés porter ce type d’appendice !