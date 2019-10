Article publié le 14/10/2019 à 08:26 | Lu 145 fois Japon : typhon Hagibis, des personnes âgées lourdement touchées... Le typhon Hagibis, tant redouté par les Japonais, a entrainé la mort de 35 personnes et 11 disparus dans un bilan qui reste encore, bien évidemment, provisoire. Et comme à chaque catastrophe naturelle, les personnes âgées ont été lourdement touchées…

Au cours du week-end dernier, le typhon Hagibis a ravagé une partie du Japon ; notamment dans le centre et dans l’est du pays. Selon les autorités, il a fait au moins 35 morts et 11 disparus. Un bilan bien évidemment et malheureusement provisoire…



Plus de 100.000 sauveteurs (policiers, pompiers, soldats, etc,) sont actuellement à l’œuvre pour sauver les survivants des maisons submergées par les eaux ou ceux piégés par les nombreux glissements de terrain entrainés par des pluies diluviennes.



C’est à chaque fois la même chose. Haïti, Thaïlande, Sri Lanka, Nouvelle Orléans… Dans toutes les grandes catastrophes naturelles, les aînés font partie des populations les plus touchées. Et naturellement, le typhon qui a touché le Japon le week-end dernier n’a pas failli à la règle.



Une femme de 70 ans que les sauveteurs tentaient d’hélitreuiller est finalement décédée en chutant de 40 mètres. A Kawagoe (nord-ouest de Tokyo), des secouristes ont évacué des résidents d’une maison de retraite prise par les eaux dans des canots pneumatiques a constaté l’AFP sur place. On ne sait pas encore s’il y a eu des morts ou pas.



Il faudra attendre le décompte final pour faire un véritable bilan mais dans toutes les catastrophes naturelles, et c’est encore plus vrai au Japon, pays le plus vieux au monde, les ainés sont généralement les plus touchés.



Rappelons qu’en 2011, selon les statistiques de la police japonaise, plus de la moitié (55.4%) des victimes du tsunami géant qui avait touché le Japon, étaient des personnes âgées de 65 ans et plus.















Dans la même rubrique : < > Si chère vieillesse d'Elsa Le Floch' (livre) Angers : "En Mode Senior", toute la Silver Eco en quatre jours