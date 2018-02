Jane Seymour : elle pose pour Playboy à l'âge de 67 ans

L’année dernière, Playboy faisait poser sept anciennes Playmates de l’Année… des années et des années plus tard. Un numéro qui allait d’ailleurs rencontrer un certain succès et qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.



Aujourd’hui, le magazine revient avec une série de clichés dédiés à l’actrice Jane Seymour âgée de 67 ans. Rappelons que la comédienne, connue pour son interprétation dans le rôle du Docteur Quinn, est une « habituée » de cette revue pour laquelle elle a déjà posé deux fois.



Mais le magazine ne se contente pas d’afficher des photos sexy. En effet, Playboy propose également un long « papier » sur la carrière de cette actrice anglaise qui revendique le fait de n’avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique ou aux injections. Ni à quoique ce soit d’autre d’ailleurs.



Comme elle l’indique dans l’article : « du coup je me ressemble encore. Tous les jours je suis tentée mais ensuite je regarde les gens que je connais qui en ont fait et je ne les reconnais pas. Je suis authentique, c’est important pour moi ».



Et l’ancienne James Bond girl de souligner qu’elle se sent plus « sexy maintenant que je ne me suis jamais sentie quand j’étais jeune. À l’époque je me disais « Mon dieu, je suis supposée être sexy, qu’est-ce que c’est que ça ? ».



Comme le soulignent de nombreux seniors à différentes occasions, elle rappelle qu’avoir vécu aussi longtemps lui offre une véritable liberté. Un discours que l’on retrouve souvent chez les plus de 60 ans. Pour ceux que cela intéresse, des clichés du magazine ont été postés par l’actrice sur son compte Instagram. Avis aux amateurs.