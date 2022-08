Article publié le 12/08/2022 à 04:08 | Lu 180 fois Jamais de Bruno Duhamel : mamie fait de la résistance ! (roman graphique)





Les éditions Grand Angle publient le 3 octobre 2022, « Jamais » de Bruno Duhamel, une fable satirique sur le phénomène d'érosion des falaises scénarisé et mis en image par l'auteur lui-même qui met en scène une vieille dame, Madeleine et son tempérament bien trempé qui fera face à une catastrophe naturelle et résistera à l’administration.

Depuis une dizaine d’années, de plus en plus de bandes dessinées (ou de romans graphiques) mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Il en sort quasiment une par mois… Dernier en date ? « Jamais » de Bruno Duhamel, né en 1975 en Seine-Maritime. Après des années de lycée laborieuses et une année de Faculté d'Arts Plastiques, il entre aux Beaux-Arts d'Angoulême, hésite deux ans entre la 3D et le design Internet et choisi finalement la bande dessinée.



Madeleine est une vieille dame aveugle. Et malgré son âge et ses cheveux blancs, elle ne se laisse pas faire. Elle résiste toujours avec fermeté à l'autorité municipale qui tente de la protéger de l'érosion de la falaise sur laquelle elle vit. Sur le bord du gouffre.



Une situation des plus compliquées pour le maire car la bicoque est de surcroît, devenue un lieu de pèlerinage au mépris du danger ! L’édile est même devenu « persona non grata » dans sa propre ville. Et naturellement, l'opposition a bien l'intention d'en profiter...



Quand un énorme pan de la falaise s'effondre, la maison n'attend plus qu'un courant d'air pour glisser dans le vide. Madeleine n'est plus la seule personne menacée.



Le jour où le maire disparaît à la faveur d’un sauvetage hasardeux, l'opposition saisit l’occasion pour s'emparer de la mairie. Seule une petite vieille au caractère trempé dans l'acier peut sortir la ville de ce mauvais pas.









