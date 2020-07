Article publié le 29/07/2020 à 09:39 | Lu 141 fois Jacques Gaddarkhan : un bâtisseur respectueux des ainés et de l'environnement





Entrepreneur, bâtisseur et homme d’affaires, Jacques Gaddarkhan, président fondateur du Groupe Jacques Gaddarkhan (GJG) n’en est pas moins un homme de cœur aux convictions précises quant à la marche à suivre pour honorer ses aînés.





« Bâtir l’avenir de nos enfants tout en respectant nos aînés »

Ce slogan phare du groupe en dit beaucoup sur la vision de Jacques Gaddarkhan de vouloir honorer les personnes âgées, qui selon ses dires « ont bâti la Guadeloupe d’aujourd’hui » et lui permet à son tour de pouvoir continuer à bâtir pour les générations à venir.



De ses propres aveux, « la génération passée a activement participé à l’économie de la Guadeloupe et plus généralement à celle de la Caraïbe, afin que nous en fassions quelque chose d’encore plus grandiose ».



C’est donc tout naturellement qu’il se sent la responsabilité de remercier cette génération qui a rendu les choses possibles. De cette réflexion est née l’EHPAD de l’Oasis de Bois Jolan, un véritable joyau architectural où tout est prévu pour le bien-être et la sécurité des résidents.



Jacques Gaddarkhan face aux défis environnementaux

Ne vous méprenez pas, à tous les échelons des différentes filiales du groupe, les enjeux environnementaux jouent un rôle prépondérant.



Du ramassage des déchets ménagers au ramassage des sargasses en mer, des fermes éoliennes à l’agriculture biologique ou encore, des matériaux novateurs et écoresponsables utilisés dans les constructions, tout est pensé pour limiter autant qu’il est possible les émissions de gaz à effets de serre et pour préserver la Guadeloupe et sa population.



C’est avec un respect égal pour l’environnement et pour ses aînés que



La société Sotradom, qui dirige le pôle BTP et filière du Groupe GJG s’est vu récemment confier, par l’état Français, la construction du nouveau CHU de Guadeloupe, véritable défi architectural et chantier titanesque dont les différents bâtiments devront supporter les conditions climatiques extrêmes et les défis environnementaux propres aux îles de la région.



Les bâtiments les plus sensibles tels que les urgences, les blocs opératoires ou encore le service de médecine nucléaire seront construits sur 216 isolateurs antisismiques capables de réguler des mouvements de terrains pouvant aller jusqu’à 40cm laissant les bâtiments du centre hospitalier universitaire absolument immobiles.



Preuve s’il en faut, du sérieux et de l’expertise du Groupe. Cette expertise et cette volonté de faire mieux que bien est à la base du projet de l’EHPAD de l’Oasis de Bois Jolan.



L’EHPAD de l’Oasis de Bois Jolan

Ouvert depuis Novembre 2014, l’EHPAD de l’Oasis de bois Jolan prouve, avec son taux d’occupation de plus de 99% sur la période, le bien-être de ses résidents… Composé de grands espaces ouverts permettant les échanges et les rencontres, il est idéalement situé en bord de mer et permet une libre circulation et en toute sécurité des résidents qu’ils soient de jour ou permanents.



Tous les résidents sont munis de bracelets-montres électroniques qui permettent à l’encadrement de pouvoir les situer à tout moment tout en leur laissant une complète liberté de mouvements. Tout a été étudié en ce sens. Rendre chaque résident unique en leur permettant de s’épanouir tout en gardant leur mobilité le plus longtemps possible et repousser ainsi une diminution de leurs facultés motrices et cognitives.



Le leitmotiv de Jacques Gaddarkhan est d’apporter à cette population âgée qui a tant donné, la meilleure qualité de vie possible à travers des services d’hébergements de qualité, des soins adaptés pour que chaque résident se sente unique, mais également une restauration variée cuisinée à partir de produits frais et locaux. Le lien social est également un atout de cet EHPAD ou tout a été pensé pour permettre et pousser au partage et à la communication.



L’EHPAD de l’Oasis de Bois Jolan est un réel coup de maitre pour GJG et son président Jacques Gaddarkhan qui projette de réitérer en Guadeloupe mais également, lorsque ce sera possible, de s’étendre à la Caraïbe. Jacques Gaddarkhan veut ainsi remercier les aînés pour leurs contributions.



Pour plus d’informations : site officiel du Groupe Jacques Gaddarkhan

