J'aide mon parent à vieillir debout : 10 conseils pratiques pour devenir aidant (livre)

On « risque » tous un jour ou l’autre, de devenir aidant. De ses parents, de son conjoint et parfois de ses enfants. C’est ainsi. On estime qu’actuellement en France, quatre millions de nos compatriotes viennent en aide à un parent ou proche qui en a besoin.



Comme le souligne Annie de Vivie, fondatrice du site Internet Agevillage : « notre société balise le parcours des parents de jeunes enfants mais a du mal à soutenir les aidants dans le maquis des services médicosociaux au grand âge ».



C’est la raison pour laquelle cette femme qui connait parfaitement ce sujet pour, d’une part avoir grandi dans la maison de retraite dans laquelle travaillait sa maman, et d’autre part, pour avoir travaillé dans ce secteur depuis plus d’une quinzaine d’années, a décidé de rédiger ce guide pratique qui s’adresse à tous ceux qui prennent en charge au quotidien, un proche âgé.



Plus concrètement, ce guide clair et accessible propose dix conseils pratiques qui permettent de mieux accepter sa situation d’aidant (rarement choisie), de regarder le vieillissement de son parent en face, de prendre soin de soi (pour prendre soin de lui), d’aménager son logement mais aussi la cité, d’aider et travailler, de se faire aider (oui, c’est possible), de trouver du répit (c’est important), d’utiliser les techniques qui apaisent, les nouvelles technologies, de protéger son proche (tutelle) et d’affronter sereinement la fin…



Annie de Vivie s’engagée depuis des années pour la cause des aînés fragilisés, elle pilote le déploiement des formations Humanitude et développe le premier label de bientraitance.