Israël : une troisième dose de vaccin anti-covid pour les plus de 60 ans

On le sait, Israël est l’un des pays les « plus vaccinés » au monde contre le Covid-19 (notamment avec le Pfizer) avec un taux de la population de 55% totalement vacciné.



Pour autant, l’état hébreu n’arrive pas à contenir l’épidémie et depuis quelques semaines, on note une forte hausse des contaminations. Ce qui, bien évidemment, ne fait que conforter les anti-vaccins, mais là n’est pas le débat.



Dans ce contexte, et afin de lutter contre le redéveloppement de l’épidémie, le nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett a appelé les citoyens de plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin.



Cette nouvelle « campagne de vaccination complémentaire » pour les seniors a débuté hier et concerne les plus de 60 ayant été vaccinés il y a plus de six mois. Cette 3ème dose vise à renforcer les défenses immunitaires des seniors vis-à-vis du variant Delta.



Selon le géant pharmaceutique Pfizer de nouvelles études montrent qu’une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta (…) onze fois plus élevés chez les personnes plus âgées.



Rappelons qu’Israël a remis en place le pass sanitaire. Ainsi, Seules les personnes qui sont complètement vaccinées, guéries du Covid-19 ou munies d’un test PCR négatif de moins de 72h ont la possibilité d’entrer dans des lieux accueillant plus de 100 personnes, intérieur ou extérieur.