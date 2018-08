Islay Room : la maison du whisky célèbre ses cinquante ans

Située dans l’une des caves du 20 rue d’Anjou, cet espace fait penser à une bibliothèque d’incunable. Sur les quatre murs, ce sont les plus beaux flacons de Islay que l’on peut découvrir et bien sûr, acquérir.



Dans ce royaume de la tourbe, on est accueilli par un fût de bourbon qui a été utilisé pour produire un Kilchoman de 10 ans d’âge. Un single cask dont la totalité a été réservé à la boutique du 20 rue d’Anjou. Avec pour nom de naissance, en automobile on parle de n° de châssis, 83/2008, les bouteilles issues de ce fût sont vendues en exclusivité à l’espace Islay depuis le début du mois de juin.



Les amateurs profiteront aussi de cette visite pour découvrir quelques jolis flacons et se faire le palais en dégustant quelques spécialités locales comme ce South Shore Islay Vallinch & Mallet 8 ans d’âge de chez Lagavullin qui offre la particularité d’être embouteillé en Italie.



Autre belle surprise de l’espace Islay Room, le Douglas Laing’s Old Particular 15 ans d’âge de chez Bow More. Délicat, fumé avec légèreté avec un peu de salinité, ce Bow More est totalement représentatif de cette célèbre distillerie. A découvrir pendant qu’il reste quelques flacons.



Quant au fameux Kilchoman Islay Room réservé aux clients de la Maison du Whisky, il dégage des notes salines et iodées qui se mêlent avec bonheur à la tourbe, au réglisse. Le nez très épicé offre un équilibre parfait et fait oublier ses 59,3°. Un flacon vendu 139 euros à la boutique LMDW de la rue d’Anjou à Paris.



Joël Chassaing-Cuvillier