Article publié le 15/01/2018 à 01:00 | Lu 199 fois Islande : à la découverte du pays par le biais d'un tricot trek Voici une très belle manière de voyager. Comment ? En découvrant l’Islande par le biais d’un tricot trek, un voyage empreint de découvertes et de passions à travers une île totalement unique au monde, dont les paysages sont à couper le souffle. Seul bémol, mais de taille… C’est cher. A partir de 2500 euros.

De plus en plus populaire, le tricot -activité totalement transgénérationnelle- revient sur le devant de la scène depuis quelques années déjà et avec lui, la possibilité de se créer des pulls, des écharpes, des chaussettes… Pour soi et pour toute la famille.



Dans ce contexte, Island Tours a créé des séjours sur-mesure qui réunissent les amateurs de tricot et les passionnés de grands espaces naturels qu’offre l’Islande. L’aventure tricot trek, c’est une immersion au coeur même de l’Islande, au sein de l’univers d’Hélène Magnùsson, guide de montagne, diplômée de l’Académie des Arts de l’Islande et… experte du tricot islandais !



Plusieurs formats sont proposés. Mais d’une manière générale, au fil des jours, les apprentis tricoteurs peuvent laisser libre cours à leur créativité tout en écoutant des anecdotes sur cette île proche du Groenland.



En plus d’un parcours unique, à travers des plages sauvages à couper le souffle ponctuées d’aurores boréales, tout en s’imprégnant de la culture islandaise, les tricoteurs partiront à la quête des secrets de fabrication du lopapeysa, le fameux pull islandais.



Selon la saison et ses envies, le tour-opérateur propose des séjours sur-mesure : tricot printanier, d’été, sous le soleil de minuit, entre feu et glace et même tricot on Ice… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !



Chaque escapade est une expérience unique et exclusive à vivre au coeur de l’île : baignade et découverte du Blue Lagoon, chasse aux aurores boréales, baignade dans une rivière chaude… qui laissera des souvenirs inoubliables !

​Le tricot bon pour la mémoire Une étude réalisée il y a quelques années par des chercheurs américains de la clinique Mayo dans le Minnesota (Etats-Unis) a mis en lumière les effets positifs des travaux d’aiguille sur les mécanismes de la mémoire.



Les chercheurs ont comparé un groupe d'environ deux cents personnes âgées de 70 à 89 ans souffrant de légères pertes de mémoire à un groupe équivalent en nombre et en âge mais ne souffrant pas de troubles de la mémoire...



Ils les ont longuement interrogés et leur ont demandé de décrire par le menu leurs activités entre 50 et 65 ans... Résultats : celles et ceux qui avaient pris l'habitude de lire, de coudre, de tricoter ou de jouer à toutes sortes de jeux diminuaient de 40% le risque d'avoir des pertes de mémoire... En revanche, celles et ceux qui passaient leur journée devant leur poste de télévision… étaient exposés à des risques accrus !

Exemple de tricot trek Ouest de l’Islande - 7 jours dès 2 778 euros

Ce programme, l’un des premiers de la saison, vous propose de partir à la découverte de fermes traditionnelles et d’animaux, chèvres, agneaux pour tout apprendre sur la laine islandaise. La culture islandaise s’immisce au cœur de cette randonnée tricot avec différentes visites : la ferme en turf du Musée de Glaumbær dans le fjord de Skagarfjörður, la tannerie de cuirs et peaux de poisson, ou encore, le musée textile de Blönduós qui permet d’admirer la belle collection de tricots, les textiles et les costumes islandais.



Du 19 au 26 septembre 2018 – Côte est

Ce programme débute après un vol qui traverse le pays pour atteindre Egilsstaðir sur la côte est. Les journées sont consacrées aux ateliers dans un gîte authentique et à la randonnée vers la cascade de Hengifoss ou le long de la rivière glaciaire glaciaire Jökulsá qui mène aux sources d’eau chaude naturelles de Laugarfell. Point d’orgue de ce programme, le tri des moutons dans un « réttir », rassemble familles et amis pour un événement annuel incontournable.



Plus d'informations et produits Island Tours, tél : 01 56 58 30 20 ou sur www.islandtours.fr