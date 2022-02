Article publié le 14/02/2022 à 04:48 | Lu 391 fois Isère : une résidence autonomie et un EHPAD intègrent la Fondation Partage et Vie





La résidence autonomie Jules Cazeneuve à Tullins et l’EHPAD La Villa du Rozat à Saint-Ismier viennent de rejoindre le réseau des 122 établissements de Partage et Vie, une fondation reconnue d’utilité publique et à but non lucratif.

La résidence autonomie Jules Cazeneuve était gérée par le CCAS de Tullins depuis 1974. Elle dispose

d’une capacité d’accueil de 52 personnes. Dans le cadre d’un projet de reconstruction du bâtiment, la commune a fait le choix de transférer l’établissement à la Fondation Partage et Vie, déjà gestionnaire dans la même commune de l’EHPAD L’Arc-en-Ciel.



À terme, l’ambition est de créer un nouveau pôle médico-social réunissant les deux structures afin de faciliter le parcours de santé des aînés du secteur.



Une nouvelle équipe a été mise en place par Anne-Laure Dubois, directrice multisite à Partage et Vie,

qui prend les rênes de Jules Cazeneuve. Cette équipe comprend une assistante de direction, une référente de la vie sociale, deux agents cadre de vie, respectivement en charge de l’hygiène des locaux et du service des repas, un agent d’entretien, ainsi qu’une psychologue.



Précisons que ces personnels sont régulièrement formés à l’accompagnement du grand âge pour répondre aux besoins de façon individualisée et évolutive.



Le programme d’animations et les échanges avec l’extérieur vont être renforcés. Des temps d’échange avec la référente de la vie sociale permettront de travailler les projets de vie individualisés des personnes accueillies. Des passerelles avec l’EHPAD L’Arc-en-Ciel situé à proximité seront proposées, avec la possibilité pour les habitants de participer aussi aux animations.



Les premiers travaux de rénovation ont été entrepris et devraient s’achever à l’été. Ils permettront

d’améliorer le cadre de vie et de conforter le projet de développement de la vie sociale, à travers la

création de lieux de rencontre et d’activités conviviaux et chaleureux : salle de sports adaptés, salon

de musique, de jeux de société, bibliothèque…



Créée il y a trente ans par l’association Vivre son Âge, La Villa du Rozat est un EHPAD de 51 places

connu pour son atmosphère chaleureuse et familiale.



C’est pour relever les défis financiers et de ressources humaines d’un secteur en évolution que, sur les conseils de l’ARS et du Conseil départemental, Vivre son Âge a souhaité se rapprocher d’un opérateur médico-social du secteur non lucratif, lui permettant de se doter de moyens complémentaires pour assurer sa pérennité et son développement.



L’implantation de Partage et Vie en Isère ainsi que le travail en réseau mené par La Villa du Rozat avec, notamment, les établissements des Chantournes (Le Versoud) et La Maison des Ombrages (Meylan), a fait que l’Association Vivre son Âge a sollicité la Fondation. C’est sous la forme d’un mandat de gestion que la collaboration a débuté en décembre 2020.



Les premières mesures (mise à disposition d’une directrice d’établissement, audit de l’établissement, renforcement de l’encadrement avec la création d’un poste d’IDEC, mise à disposition des équipements et ressources du système d’information, formation des agents de soin…) ont permis d’acter la reprise en gestion par Partage et Vie au 1er janvier 2022.



Les équipes ont posé les prochains jalons parmi lesquels : développer la prise en soin autour des

interventions non médicamenteuses, améliorer la qualité de vie au travail des équipes, développer

les investissements de maintenance (immeuble et équipements) pour améliorer toujours davantage

le cadre de vie des personnes accueillies.



L’association Vivre son Âge poursuivra sa collaboration avec La Villa du Rozat, notamment à travers

la participation au Conseil d’orientation de l’établissement des membres qui le souhaitent.



Avec la reprise de ces deux établissements, cette fondation souhaite poursuivre sa stratégie de développement dans l’objectif d’améliorer en continu l’accompagnement des personnes fragiles.



*Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif, la Fondation Partage et Vie gère 122 établissements

et services en France métropolitaine et aux Antilles. Active dans les champs du grand âge, du handicap, du service à la personne et des soins hospitaliers, elle œuvre pour l’autonomie sociale où les besoins de la société sont croissants.









