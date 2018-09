Article publié le 10/09/2018 à 01:00 | Lu 336 fois Iris Apfel, icône malgré moi : la star de la mode de 97 ans sort ses mémoires Les éditions Michel Lafon vont publier le 20 septembre prochain, « Iris Apfel, icône malgré moi », les mémoires de la fameuse star newyorkaise de la mode âgée de 97 ans qui continue de régner sur les tendances avec ses grosses lunettes rondes et noires. Dans ce livre, elle raconte tout sur les dessous de ce milieu « so glamourous » !









Il faut dire qu’au cours de sa longue carrière, la miss Apfel en a connu du monde (de Greta Garbo à Estée Lauder) et elle en a vu des choses… Elle retrace donc ici avec humour ses rencontres et ses expériences (elle a redécoré la Maison Blanche), le tout ponctué, d’anecdotes sur ce milieu si futile et pourtant si fascinant. « Je refuse de devenir une vieille schnoque. Je me suis décerné le record de l’adolescente la plus âgée au monde et je suis bien décidée à ne rien changer ». Le ton du livre (30 euros) est donné : humour mordant et autodérision. Iris Apfel reste à 97 ans, l’une des femmes les plus influentes de la mode et de la décoration. On la voit encore régulièrement dans les magazines et elle apparait toujours de temps à autres dans les publicités.Totalement transgénérationnelle dans l’univers de la mode (pourtant si tourné vers le jeunisme), la nonagénaire « signe aujourd’hui un livre joyeux, intellectuellement stimulant, visuellement époustouflant et tout simplement passionnant qui reflète à merveille son infatigable joie de vivre » indique l’éditeur sur son site Internet.Et de préciser que ce beau livre « regorge de devises piquantes, d’anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, d’essais sur le style ou toutes sortes de thèmes allant du déclin des bonnes manières à la prise de risques – avec en prime des listes pleines de révélations et de conseils ».Il faut dire qu’au cours de sa longue carrière, la miss Apfel en a connu du monde (de Greta Garbo à Estée Lauder) et elle en a vu des choses… Elle retrace donc ici avec humour ses rencontres et ses expériences (elle a redécoré la Maison Blanche), le tout ponctué, d’anecdotes sur ce milieu si futile et pourtant si fascinant.











