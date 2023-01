Investissement locatif : les plus belles villes où investir en France L’immobilier reste l’un des investissements préférés des Français. Et pas seulement pour avoir leur propre logement, mais également pour mettre des biens à la location. L’investissement locatif permet de se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Certaines banques prêtent en effet l’intégralité du montant. En plus, investir dans le locatif permet de bénéficier d’avantages fiscaux et à terme, de revenus complémentaires. Il faut cependant s’assurer d’investir dans la bonne ville. Besoin de conseils ? Voici les plus belles villes où investir en locatif dans l’Hexagone.









Angers, la belle du Maine-et-Loire



Avec une population composée à 21% d’étudiants, le marché locatif est dynamique. Elle attire aussi les couples qui souhaitent profiter d’un cadre plus vert. La capitale de l’Anjou est une « ville verte », avec des jardins, la présence de végétaux dans les rues, sans oublier les bords de Maine où se promener en hiver comme en été.



Et puis, Angers n’est qu’à 1h30 de Paris en TGV et à 1h de Nantes par l’autoroute. Autant de raisons qui la font régulièrement apparaître en tête de liste des

Angers est une ville où il fait bon investir dans l’immobilier neuf. Ville d’Art et d’Histoire, elle dispose d’un joli patrimoine avec, en tête de liste, son château médiéval aux 17 tours défensives. C’est aussi une ville qui a vu se dresser une seconde ligne de tramway.Avec une population composée à 21% d’étudiants, le marché locatif est dynamique. Elle attire aussi les couples qui souhaitent profiter d’un cadre plus vert. La capitale de l’Anjou est une « ville verte », avec des jardins, la présence de végétaux dans les rues, sans oublier les bords de Maine où se promener en hiver comme en été.Et puis, Angers n’est qu’à 1h30 de Paris en TGV et à 1h de Nantes par l’autoroute. Autant de raisons qui la font régulièrement apparaître en tête de liste des villes où investir

Nantes et sa périphérie Nantes reste une ville très intéressante où investir pour du locatif. C’est une cité qui bouillonne d’un point de vue culturel, avec des lieux originaux comme le Lieu Unique et Les machines de l’île. Son centre historique est élégant, et il est agréable d’aller chercher le contact avec la nature au Jardin des plantes, sur l’île de Versailles ou sur les bords de Loire.



Nantes est reliée à Paris en 2h30 de TGV. Et puis, comment résister à l’envie d’aller voir la mer lorsqu’on y habite, des plages de l’Atlantique étant accessibles en seulement 45 minutes de voiture ?



On le note de suite en flânant dans certains quartiers de Nantes, notamment autour de la gare ferroviaire, les immeubles neufs poussent comme des petits pains. Mais d’autres communes sont intéressantes pour de l’investissement locatif.



Ce sont celles qui se trouvent en périphérie de la préfecture de Loire-Atlantique et qui offrent un cadre familial. A savoir Saint-Herblain, Rezé, Les Sorinières et Bouguenais. A méditer donc !

Toulouse, l’éternelle Ville rose Toulouse est l’une des principales villes étudiantes de France. Elle ne cesse de voir sa population augmenter depuis 10 ans maintenant, et reste dynamique en termes d’emploi. En plus, le prolongement de la ligne LGV va la relier à la capitale française en 3h30 à partir de 2025 !



Toulouse est une des plus belles villes de France où investir, avec un centre urbain qui séduit les étudiants avides de soirées animées, et des communes en périphérie comme Blagnac et Aucamville qui offrent un cadre idéal pour les travailleurs et les familles.



Et puis, depuis Toulouse, on accède en un rien de temps au Pays basque et à l’Espagne, d’autres arguments qui vont dans le sens des investisseurs.

Bordeaux et sa métropole La préfecture de Gironde fait souvent l’unanimité auprès des visiteurs. On adore ses quartiers historiques qui recèlent de monuments, la rue Sainte-Catherine pour faire du shopping et les berges de la Garonne en été pour prendre du bon temps entre amis.



Il y a aussi ses incontournables musées, comme la Cité du Vin ! Et que dire des escapades possibles lors des week-ends ! Vignobles de l’intérieur des terres ou côte Atlantique avec Arcachon et Lacanau, il y en a pour tous les goûts et on ne s’ennuie jamais.



La ville de Bordeaux encadre les loyers, c’est un point à soulever au moment d’investir dans le locatif. Mais on peut compter sur les communes de la métropole comme Floirac, Lormont, Gradignan ou le Haillon pour réaliser un bel investissement.

Montpellier, « dolce vita » sous le ciel bleu Montpellier et son ensoleillement généreux attirent un éventail de personnes : des touristes, des étudiants et des Parisiens à la recherche d’un meilleur cadre de vie.



On est toujours ravi d’aller se perdre dans les rues et ruelles historiques de l’Ecusson, de découvrir l’architecture post-moderne du quartier Antigone, avant de sortir en soirée et de profiter des nombreux bars et restaurants. La vie à Montpellier, c’est rallier les plages de la Méditerranée pour se détendre le week-end ou découvrir les grand domaines viticoles du Languedoc-Roussillon.



Montpellier est l’une d’une des rares villes de France à avoir vu sa population augmenter sans discontinuité sur une décennie entière. Forcément de bon augure pour un investissement dans le locatif.

Article publié le 18/01/2023 à 01:00 | Lu 199 fois





Dans la même rubrique Annulation d'un testament mystique établi par une personne malvoyante - 12/01/2023 Assurance-vie : le transfert vers un plan d'épargne retraite possible jusqu'au 31 décembre - 19/12/2022 Le 3414 : nouveau numéro unique de la Banque de France pour les particuliers - 01/12/2022 1 2 3 4 5 » ... 170