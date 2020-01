Article publié le 17/01/2020 à 08:38 | Lu 105 fois Investir en bourse : les avantages du courtage en ligne Récemment retraité, vous avez commencé à jeter à œil à la bourse et souhaitez investir. Toutefois, pour maîtriser votre budget, il convient de comprendre ce que vous payez... Généralement, le courtage en ligne est intéressant car les tarifs sont moins élevés que dans une banque traditionnelle. Passons en revue les différents frais afin de vous aider à choisir la meilleure option.

Les frais qui ne sont pas facturés

Un



Les droits de garde

Les droits de garde sont des frais liés à la conservation des titres administratifs (actions). Ces frais supplémentaires, sont obligatoires dans les banques classiques. Avec un courtier en ligne, vous n'aurez pas besoin de les payer pour conserver vos titres, c'est pour cela que les courtiers en lignes sont réputés pour être les moins onéreux du marché.



Les frais liés à l'inactivité

Certaines banques traditionnelles facturent à leur client des frais lorsque ceux-ci n'ont effectué aucune action durant un mois. Les investisseurs s’avèrent rapidement dissuadés à cause de ce type de charges et préfèrent souvent se tourner vers des courtiers en ligne qui eux, n'ont pas de limite quant à la fréquence des ordres.



Les différences de prix entre les banques traditionnelles et les courtiers en ligne

Il arrive, la plupart du temps, que les tarifs proposés par les organismes bancaires soient très élevés. Ainsi, selon



Par exemple, si un ordre est passé par téléphone ou en agence, il sera facturé trois fois plus cher qu'un ordre effectué par un broker de CFD en ligne.



Ainsi, alors que les banques en ligne ne facturent aucun frais lié au droit de garde ou à l'inactivité, les organismes traditionnels proposent des forfaits globaux comprenant les frais de garde, d'ordre, etc. De plus, il existe des coûts supplémentaires liés aux opérations réalisées à l'étranger.



Les banques en ligne : quels avantages ?

Même si les banques en lignes sont un peu plus onéreuses que les courtiers indépendants, elles représentent un bon compromis entre ces derniers et les banques en ligne. Effectivement, les frais facturés sont raisonnables, et l'offre est relativement complète : courtage, ouverture de compte, assurance-vie...



La banque en ligne s’avère ainsi être une bonne solution pour les personnes souhaitant débuter sur le marché boursier et qui veulent éviter de perdre du temps avec les tâches administratives. Un broker Forex et CFD va facturer des frais pour passer vos commandes. En général, la commission du courtier est calculée par un pourcentage en fonction du montant de l'opération ou alors, elle est basée uniquement sur un tarif forfaitaire. Néanmoins, certains frais ne vous sont pas facturés, contrairement aux banques traditionnelles.Les droits de garde sont des frais liés à la conservation des titres administratifs (actions). Ces frais supplémentaires, sont obligatoires dans les banques classiques. Avec un courtier en ligne, vous n'aurez pas besoin de les payer pour conserver vos titres, c'est pour cela que les courtiers en lignes sont réputés pour être les moins onéreux du marché.Certaines banques traditionnelles facturent à leur client des frais lorsque ceux-ci n'ont effectué aucune action durant un mois. Les investisseurs s’avèrent rapidement dissuadés à cause de ce type de charges et préfèrent souvent se tourner vers des courtiers en ligne qui eux, n'ont pas de limite quant à la fréquence des ordres.Il arrive, la plupart du temps, que les tarifs proposés par les organismes bancaires soient très élevés. Ainsi, selon l'Autorité des marchés financiers , l'écart de prix varie du simple au triple ! Ces différences de frais de courtage s’expliquent par le canal et le support utilisé par le courtier.Par exemple, si un ordre est passé par téléphone ou en agence, il sera facturé trois fois plus cher qu'un ordre effectué par un broker de CFD en ligne.Ainsi, alors que les banques en ligne ne facturent aucun frais lié au droit de garde ou à l'inactivité, les organismes traditionnels proposent des forfaits globaux comprenant les frais de garde, d'ordre, etc. De plus, il existe des coûts supplémentaires liés aux opérations réalisées à l'étranger.Même si les banques en lignes sont un peu plus onéreuses que les courtiers indépendants, elles représentent un bon compromis entre ces derniers et les banques en ligne. Effectivement, les frais facturés sont raisonnables, et l'offre est relativement complète : courtage, ouverture de compte, assurance-vie...La banque en ligne s’avère ainsi être une bonne solution pour les personnes souhaitant débuter sur le marché boursier et qui veulent éviter de perdre du temps avec les tâches administratives.











Dans la même rubrique : < > Transmission d'entreprise à ses enfants : quels avantages fiscaux ? Tarifs bancaires 2020 : la loi Macron n'a pas tenu ses promesses selon l'UFC-Que Choisir