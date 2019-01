Article publié le 09/01/2019 à 09:18 | Lu 147 fois Investir en bourse en ligne L’investissement en bourse est maintenant grandement facilité grâce aux courtiers en ligne. Cependant, gagner de l’argent en bourse n’est pas une chose aussi aisée. Voici quelques conseils qui vont vous aider à investir en bourse en ligne.

Utiliser internet pour investir en bourse - bonne ou mauvaise idée L’investissement en bourse nécessitait autrefois le passage obligatoire par sa banque ou un courtier en bourse, mais depuis quelques années, les courtiers en lignes -ou brokers- permettent de prendre les choses en main par soit même et passer directement ses ordres de bourse instantanément.



De plus, ces derniers présentent généralement des avantages, comme des coûts d'exécution moins élevés ou la possibilité d’avoir accès aux marchés à des heures plus étendues.



Alors que les « anciens » intermédiaires en bourse restent utiles pour des modes d’investissement à long terme, type capitalisation pour retraite ou assurance-vie, les brokers sur internet offrent la possibilité d’un investissement plus dynamique et potentiellement plus rémunérateur si on prend soin de faire les choses dans les règles.

​La bourse en ligne nécessite une certaine préparation







Si des diplômes et des connaissances poussées en mathématiques ou en finances ne sont pas nécessaires, et que tout le monde peut s’y mettre avec certaines chances de succès, cela ne veut pas dire que c’est une activité facile.



Seuls les traders et investisseurs qui prennent le temps de se former pour comprendre les bases de la bourse et du trading, qui avancent par étapes et sont conscients des risques et de la façon de les gérer, finissent par générer des revenus en bourse. En bourse et sur les marchés financiers, un plus fort potentiel de gain signifie davantage de risques. L’un ne va pas sans l’autre. C’est parce que le trading en ligne est l’un des modes d’investissement les plus potentiellement lucratifs, qu’il est aussi le plus risqué… La bourse n’est donc clairement pas une activité qui doit être prise à la légère. Gagner de l’argent en bourse nécessite beaucoup de travail et de rigueur, même si le trading est à la portée de tous.Si des diplômes et des connaissances poussées en mathématiques ou en finances ne sont pas nécessaires, et que tout le monde peut s’y mettre avec certaines chances de succès, cela ne veut pas dire que c’est une activité facile.Seuls les traders et investisseurs qui prennent le temps de se former pour comprendre les bases de la bourse et du trading, qui avancent par étapes et sont conscients des risques et de la façon de les gérer, finissent par générer des revenus en bourse.

​Investir en bourse sans perdre son argent



Pour aller plus loin, et commencer à mettre en pratique ces connaissances, il est temps d’ouvrir un compte démo chez un broker en ligne. Cela vous permettra de pratiquer le trading gratuitement sur les marchés, avec de l’argent virtuel, afin d’acquérir de l’expérience.



Ce n’est qu’ensuite qu’un compte réel peut être ouvert, pour investir réellement en bourse en ligne. Il est essentiel de comprendre que l’objectif de la bourse n’est pas de gagner beaucoup et rapidement, mais de gagner d’une manière régulière, de sorte à constituer un complément de revenu ou un revenu à long terme. Une certaine formation et acquisition des bases théoriques sur internet vous permettra donc d’apprendre le trading en ligne et démarrer votre activité de trading avec les bagages théoriques nécessaires.Pour aller plus loin, et commencer à mettre en pratique ces connaissances, il est temps d’ouvrir un compte démo chez un broker en ligne. Cela vous permettra de pratiquer le trading gratuitement sur les marchés, avec de l’argent virtuel, afin d’acquérir de l’expérience.Ce n’est qu’ensuite qu’un compte réel peut être ouvert, pour investir réellement en bourse en ligne. Il est essentiel de comprendre que l’objectif de la bourse n’est pas de gagner beaucoup et rapidement, mais de gagner d’une manière régulière, de sorte à constituer un complément de revenu ou un revenu à long terme.

Voici les règles de gestion de risque pour apprendre comment investir en bourse :

● Ne pas utiliser de l’argent bourse dont vous pourriez avoir besoin pour vivre. Cela vous évitera des situations de fort stress en cas de pertes.

● Avoir un plan de trading et s’y tenir. Respecter sa stratégie de trading pour gagner en bourse.

● Ne pas risquer plus de 5% de son argent bourse sur une position unique.

● Savoir s’arrêter de trader et prendre une pause lorsqu’on est sur une série de pertes.

● Toujours utiliser un stop loss pour limiter les pertes d’argent bourse.

● Essayer au maximum de détecter des opportunités où le gain espéré est supérieur au risque encouru.



La bourse est une activité potentiellement lucrative, mais il ne faut pas perdre de vue que les pertes font partie du jeu.



Essayer de gagner de l’argent en bourse sans jamais perdre est mission impossible. Il faut donc tout faire pour limiter les pertes lorsque celles-ci se produisent, et maximiser les gains.











